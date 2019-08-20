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"Роттердам +": суд отказался арестовать заочно экс-главу НКРЭКУ

Вторник, 20 августа 2019, 16:38

Источник: "Судебный репортер"

Соломенский суд отказал в аресте экс-главы Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу "Роттердам +".

Детали: Таким образом, суд отказал Национальному антикоррупционному бюро в ходатайстве о содержании Вовка под стражей.

Судья Елена Курова зачитала резолютивную часть решения. Поэтому аргументы суда пока неизвестны. Через несколько дней появится полный текст судебного решения и стороны смогут подать апелляцию.

Прокурор Виталий Пономаренко заявил, не согласен с решением и будет его обжаловать.

Прокурор ходатайствовал об аресте без определения залога. Он объяснил, что в случае пребывания лица в розыске такая мера позволяет задержать человека и провести экстрадицию, доставить в суд и тогда решить вопрос о назначении, в том числе, более мягкой меры пресечения.

В то же время, адвокат Ирина Одинец опровергала пребывания Вовка в международном розыске.

По информации правоохоронцив, 30 апреля 2019 года Вовк вылетел в Бельгию и с тех пор в Украину не возвращался. В судебном заседании адвокат сказала, что он находится за границей в связи с обучением.

Что было раньше: Вовк сказал, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

История вопроса:

  • Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 по 30 мая 2018 года.
  • В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
  • Согласно новой методики, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
  • Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
  • 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Вовку.
  • Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".
  • Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен. 
  • НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.
  • Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег.

Украинская правда
Темы: экономикаНАБУ
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