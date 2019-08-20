"Роттердам +": суд отказался арестовать заочно экс-главу НКРЭКУ

Источник: "Судебный репортер"

Соломенский суд отказал в аресте экс-главы Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу "Роттердам +".

Детали: Таким образом, суд отказал Национальному антикоррупционному бюро в ходатайстве о содержании Вовка под стражей.

Судья Елена Курова зачитала резолютивную часть решения. Поэтому аргументы суда пока неизвестны. Через несколько дней появится полный текст судебного решения и стороны смогут подать апелляцию.

Прокурор Виталий Пономаренко заявил, не согласен с решением и будет его обжаловать.

Прокурор ходатайствовал об аресте без определения залога. Он объяснил, что в случае пребывания лица в розыске такая мера позволяет задержать человека и провести экстрадицию, доставить в суд и тогда решить вопрос о назначении, в том числе, более мягкой меры пресечения.

В то же время, адвокат Ирина Одинец опровергала пребывания Вовка в международном розыске.

По информации правоохоронцив, 30 апреля 2019 года Вовк вылетел в Бельгию и с тех пор в Украину не возвращался. В судебном заседании адвокат сказала, что он находится за границей в связи с обучением.

Что было раньше: Вовк сказал, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.

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