"Роттердам +": суд отказался арестовать заочно экс-главу НКРЭКУ

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Вторник, 20 августа 2019, 16:38

Источник: "Судебный репортер"

Соломенский суд отказал в аресте экс-главы Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу "Роттердам +".

Детали: Таким образом, суд отказал Национальному антикоррупционному бюро в ходатайстве о содержании Вовка под стражей.

Судья Елена Курова зачитала резолютивную часть решения. Поэтому аргументы суда пока неизвестны. Через несколько дней появится полный текст судебного решения и стороны смогут подать апелляцию.

Прокурор Виталий Пономаренко заявил, не согласен с решением и будет его обжаловать.

Дополняется...

Что было раньше: Вовк сказал, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.

История вопроса:

  • Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 по 30 мая 2018 года.
  • В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
  • Согласно новой методики, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
  • Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
  • 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Вовку.
  • Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".
  • Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен. 
  • НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.

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Темы: экономика НАБУ


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