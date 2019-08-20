"Роттердам +": суд отказался арестовать заочно экс-главу НКРЭКУ
Источник: "Судебный репортер"
Соломенский суд отказал в аресте экс-главы Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу "Роттердам +".
Детали: Таким образом, суд отказал Национальному антикоррупционному бюро в ходатайстве о содержании Вовка под стражей.
Судья Елена Курова зачитала резолютивную часть решения. Поэтому аргументы суда пока неизвестны. Через несколько дней появится полный текст судебного решения и стороны смогут подать апелляцию.
Прокурор Виталий Пономаренко заявил, не согласен с решением и будет его обжаловать.
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Что было раньше: Вовк сказал, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.
История вопроса:
- Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 по 30 мая 2018 года.
- В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
- Согласно новой методики, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
- Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
- 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Вовку.
- Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".
- Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.
- НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.
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