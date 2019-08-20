"Роттердам +": суд отказался арестовать заочно экс-главу НКРЭКУ

Источник: "Судебный репортер"

Соломенский суд отказал в аресте экс-главы Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу "Роттердам +".

Детали: Таким образом, суд отказал Национальному антикоррупционному бюро в ходатайстве о содержании Вовка под стражей.

Судья Елена Курова зачитала резолютивную часть решения. Поэтому аргументы суда пока неизвестны. Через несколько дней появится полный текст судебного решения и стороны смогут подать апелляцию.

Прокурор Виталий Пономаренко заявил, не согласен с решением и будет его обжаловать.

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Что было раньше: Вовк сказал, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.

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