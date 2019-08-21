САП наполягає: Екс-главу НКРЕКП оголошено в міжнародний розшук
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook
Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк оголошений у міжнародний розшук.
Дослівно: "Зважаючи на те, що підозрюваний перебуває за межами України та не з’являється на виклик слідчих, його було оголошено у міжнародний розшук".
Деталі: Зазначається, що з боку Вовка наявні й інші ризики перешкоджання слідству - вплив на учасників процесу, можливість знищення доказів у справі, а також можливість перешкоджання провадженню іншим чином.
У прокуратурі кажуть, що з огляду на обґрунтованість підозри прокурор наполягав на обранні екс-голові комісії запобіжного заходу у вигляді арешту. Проте суд відмовив у задоволенні клопотання держобвинувача.
САП збирається подати апеляцію на рішення суду.
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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців
Передісторія:
- 20 серпня Солом’янський райсуд Києва відмовився арештувати Дмитра Вовка, підозрюваного у так званій справі "Ротердам+".
- На суді його адвокат Ірина Одинець спростовувала перебування Вовка у міжнародному розшуку.
- митро Вовк очолював НКРЕКП з 30 грудня 2014 року по 30 травня 2018 року.
- У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.
- Згідно з новою методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
- Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
- 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, зокрема Вовку.
- За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".
- Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.
- НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.
- Вовк назвав справу "Роттердам+" "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою та заявив про "політичний характер переслідування" його особисто і колег.
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