САП наполягає: Екс-главу НКРЕКП оголошено в міжнародний розшук

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook

Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк оголошений у міжнародний розшук.

Дослівно: "Зважаючи на те, що підозрюваний перебуває за межами України та не з’являється на виклик слідчих, його було оголошено у міжнародний розшук".

Деталі: Зазначається, що з боку Вовка наявні й інші ризики перешкоджання слідству - вплив на учасників процесу, можливість знищення доказів у справі, а також можливість перешкоджання провадженню іншим чином.

У прокуратурі кажуть, що з огляду на обґрунтованість підозри прокурор наполягав на обранні екс-голові комісії запобіжного заходу у вигляді арешту. Проте суд відмовив у задоволенні клопотання держобвинувача.

САП збирається подати апеляцію на рішення суду.

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