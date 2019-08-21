САП настаивает: Экс-глава НКРЭКУ объявлен в международный розыск

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк объявлен в международный розыск.

Дословно: "Ввиду того, что подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей, он был объявлен в международный розыск".

Детали: Отмечается, что со стороны Вовка имеются и другие риски препятствования следствию - воздействие на участников процесса, возможность уничтожения доказательств по делу, а также возможность препятствования следствию иным образом.

В прокуратуре говорят, что, учитывая обоснованность подозрения, прокурор настаивал на избрании экс-главе комиссии меры пресечения в виде ареста. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства гособвинителя.

САП собирается подать апелляцию на решение суда.

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