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САП настаивает: Экс-глава НКРЭКУ объявлен в международный розыск

Среда, 21 августа 2019, 07:15

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк объявлен в международный розыск.

Дословно: "Ввиду того, что подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей, он был объявлен в международный розыск".

Детали: Отмечается, что со стороны Вовка имеются и другие риски препятствования следствию - воздействие на участников процесса, возможность уничтожения доказательств по делу, а также возможность препятствования следствию иным образом.

В прокуратуре говорят, что, учитывая обоснованность подозрения, прокурор настаивал на избрании экс-главе комиссии меры пресечения в виде ареста. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства гособвинителя.

САП собирается подать апелляцию на решение суда.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Предыстория:

  • 20 август Соломенский райсуд Киева отказался арестовать Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу "Роттердам +".
  • На суде его адвокат Ирина Одинец отрицала пребывание Вовка в международном розыске.
  • Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 по 30 мая 2018 года.
  • В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
  • Согласно новой методики, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
  • Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
  • 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Вовку.
  • Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".
  • Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен. 
  • НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.
  • Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег.

Украинская правда
Темы: коррупциясудэнергетикакриминал
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