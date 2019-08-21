Суд зобов’язав НАБУ розслідувати зловживання владою Порошенком і Клімкіним
Джерело: ухвала Солом’янського суду від 15 серпня
Солом’янський райсуд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за зловживання владою відносно міністра закордонних справ Павла Клімкіна та п’ятого президента Петра Порошенка.
Дослівно: "Скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність директора НАБУ… задовольнити частково. Зобов’язати службову особу НАБУ… не пізніше 24 годин після отримання копії ухвали внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, зазначені у заяві".
Деталі: Громадянин, названий в ухвалі Особа_1 звернувся до суду, оскільки НАБУ за його заявою не відкрило провадження щодо Клімкіна та Порошенка.
У скарзі громадянин також вимагав розпочати досудове розслідування у формі досудового слідства відносно директора НАБУ через те, що бюро не відкрило провадження після подання заяви Особою_1.
Однак суд у задоволенні цієї частини скарги відмовив.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Читайте також інтерв’ю УП: Петро Порошенко: Зеленський – не Голобородько, це точно
Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР
Передісторія:
- Після приходу нової влади і повернення в Україну заступника глави АП Януковича Андрія Портова, останній почав подавати низку позовів проти Порошенка – наразі їх понад десяток.
- Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
- Директор державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua