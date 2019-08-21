Суд зобов’язав НАБУ розслідувати зловживання владою Порошенком і Клімкіним

Джерело: ухвала Солом’янського суду від 15 серпня

Солом’янський райсуд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за зловживання владою відносно міністра закордонних справ Павла Клімкіна та п’ятого президента Петра Порошенка.

Дослівно: "Скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність директора НАБУ… задовольнити частково. Зобов’язати службову особу НАБУ… не пізніше 24 годин після отримання копії ухвали внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, зазначені у заяві".

Деталі: Громадянин, названий в ухвалі Особа_1 звернувся до суду, оскільки НАБУ за його заявою не відкрило провадження щодо Клімкіна та Порошенка.

У скарзі громадянин також вимагав розпочати досудове розслідування у формі досудового слідства відносно директора НАБУ через те, що бюро не відкрило провадження після подання заяви Особою_1.

Однак суд у задоволенні цієї частини скарги відмовив.

Ухвала оскарженню не підлягає.

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