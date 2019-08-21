Суд зобов’язав НАБУ розслідувати зловживання владою Порошенком і Клімкіним

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Середа, 21 серпня 2019, 10:24

Джерело: ухвала Солом’янського суду від 15 серпня

Солом’янський райсуд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за зловживання владою відносно міністра закордонних справ Павла Клімкіна та п’ятого президента Петра Порошенка.

Дослівно: "Скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність директора НАБУ… задовольнити частково. Зобов’язати службову особу НАБУ… не пізніше 24 годин після отримання копії ухвали внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, зазначені у заяві".

Деталі: Громадянин, названий в ухвалі Особа_1 звернувся до суду, оскільки НАБУ за його заявою не відкрило провадження щодо Клімкіна та Порошенка.  

У скарзі громадянин також вимагав розпочати досудове розслідування у формі досудового слідства відносно директора НАБУ через те, що бюро не відкрило провадження після подання заяви Особою_1.

Однак суд у задоволенні цієї частини скарги відмовив.  

Ухвала оскарженню не підлягає.

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Передісторія:

  • Після приходу нової влади і повернення в Україну заступника глави АП Януковича Андрія Портова, останній почав подавати низку позовів проти Порошенка – наразі їх понад десяток.
  • Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
  • Директор державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка.

Ірина Балачук, УП

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Теми: Порошенко Клімкін суд


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