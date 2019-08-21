Суд обязал НАБУ расследовать злоупотребления властью Порошенко и Климкиным
Источник: постановление Соломенского суда от 15 августа
Соломенский райсуд обязал НАБУ открыть уголовные производства за злоупотребление властью в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и пятого президента Петра Порошенко.
Дословно: "Жалобу ОСОБА_1 на бездействие директора НАБУ... удовлетворить частично. Обязать должностное лицо НАБУ... не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в заявлении".
Детали: Гражданин, названный в постановлении ЛИЦО_1 обратился в суд, поскольку НАБУ по его заявлению не открыло производство по Климкин и Порошенко.
В жалобе гражданин также требовал начать досудебное расследование в форме предварительного следствия в отношении директора НАБУ из-за того, что бюро не открыло производство после подачи заявления ЛИЦОМ_1.
Однако суд в удовлетворении этой части жалобы отказал.
Постановление обжалованию не подлежит.
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Предыстория:
- После прихода новой власти и возвращения в Украину заместителя главы АП Януковича Андрея Портовая, последний начал подавать ряд исков против Порошенко – сейчас их уже больше десятка.
- Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбальсоком".
- Директор государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств относительно Петра Порошенко.