Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд обязал НАБУ расследовать злоупотребления властью Порошенко и Климкиным

Среда, 21 августа 2019, 10:24

Источник: постановление Соломенского суда от 15 августа

Соломенский райсуд обязал НАБУ открыть уголовные производства за злоупотребление властью в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и пятого президента Петра Порошенко.

Дословно: "Жалобу ОСОБА_1 на бездействие директора НАБУ... удовлетворить частично. Обязать должностное лицо НАБУ... не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в заявлении".

Детали: Гражданин, названный в постановлении ЛИЦО_1 обратился в суд, поскольку НАБУ по его заявлению не открыло производство по Климкин и Порошенко.

В жалобе гражданин также требовал начать досудебное расследование в форме предварительного следствия в отношении директора НАБУ из-за того, что бюро не открыло производство после подачи заявления ЛИЦОМ_1.

Однако суд в удовлетворении этой части жалобы отказал.

Постановление обжалованию не подлежит.

Читайте также интервью УП: Петр Порошенко: Зеленский – не Голобородько, это точно

Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Предыстория:

  • После прихода новой власти и возвращения в Украину заместителя главы АП Януковича Андрея Портовая, последний начал подавать ряд исков против Порошенко – сейчас их уже больше десятка.
  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбальсоком".
  • Директор государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств относительно Петра Порошенко.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоКлимкинсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
Все новости...
Реклама: