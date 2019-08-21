Суд обязал НАБУ расследовать злоупотребления властью Порошенко и Климкиным
Источник: постановление Соломенского суда от 15 августа
Соломенский райсуд обязал НАБУ открыть уголовные производства за злоупотребление властью в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и пятого президента Петра Порошенко.
Дословно: "Жалобу ОСОБА_1 на бездействие директора НАБУ... удовлетворить частично. Обязать должностное лицо НАБУ... не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в заявлении".
Детали: Гражданин, названный в постановлении ЛИЦО_1 обратился в суд, поскольку НАБУ по его заявлению не открыло производство по Климкин и Порошенко.
В жалобе гражданин также требовал начать досудебное расследование в форме предварительного следствия в отношении директора НАБУ из-за того, что бюро не открыло производство после подачи заявления ЛИЦОМ_1.
Однако суд в удовлетворении этой части жалобы отказал.
Постановление обжалованию не подлежит.
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