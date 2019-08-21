Гройсман похвалився, що залишає наступникам багато грошей у казні

Джерело: засідання Кабміну 21 серпня

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що за три роки його каденції уряд зміг покращити стан економіки країни і залишає наступникам майже 130 млрд гривень у державній казні.

Пряма мова Гройсмана: "Міжнародні резерви на час приходу нашого уряду були 13,2 млрд дол. Ми залишаємо наступному уряду майже 22 млрд дол. Курс залишається стабільним. Ми зменшили борг відносно ВВП. І ще один показник – інфляція. Ми досягли однозначного показника. Цього року маємо всі шанси отримати інфляцію по результату року менше 8%".

Навесні 2014 року уряд Арсенія Яценюка приймав країну з обсягом грошей на єдиному казначейському рахунку в 108 тис. грн. Зараз на казначейському рахунку майже 130 млрд грн".

Деталі: Гройсман розповів, що уряд створив відповідні умови для бізнесу і Україна піднялася на 71 місце в рейтингу Doing Business. Він сподівається, що наступники продовжать роботу уряду в цьому напрямку і відбудеться "економічне диво" - Україна потрапить в топ-30 рейтингу.

Також прем’єр похвалився "енергетичною незалежністю" країни та децентралізацією.

Ще одним своїм пріоритетом Гройсман назвав будівництво українських доріг: "Ми побудували за 2017-2018 рр. вже майже 7 тисяч км доріг. Думаю, за 2019 рік побудують ще кілька тисяч. В сумі до 9 тисяч км доріг".

Нагадаємо:

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Згідно з новою методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

У серпні НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Ротердама в заявлених обсягах.

8 серпня детективи НАБУ у справі "Ротердам+" повідомили про підозру шістьом особам.

Дії причетних до схеми зловмисників завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

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