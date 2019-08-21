Гройсман похвастался, что оставляет преемникам много денег в казне

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Среда, 21 августа 2019, 13:55

Источник: заседание Кабмина 21 августа

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что за три года его каденции правительство смогло улучшить состояние экономики страны и оставляет преемникам почти 130 млрд гривен в государственной казне.

Прямая речь Гройсмана: "Международные резервы на время прихода нашего правительства были 13,2 млрд долл. Мы оставляем следующему правительству почти 22 млрд долл. Курс остается стабильным. Мы уменьшили долг по отношению к ВВП. И еще один показатель - инфляция. Мы достигли однозначного показателя. В этом году есть все шансы получить инфляцию по результату года менее 8%".

Весной 2014 года правительство Арсения Яценюка принимало страну с объемом денег на едином казначейском счете в 108 тыс. грн. Сейчас на казначейском счете почти 130 млрд грн".

Детали: Гройсман рассказал, что правительство создало благоприятные условия для бизнеса и Украина поднялась на 71 место в рейтинге Doing Business. Он надеется, что преемники продолжат работу правительства в этом направлении и произойдет "экономическое чудо" - Украина попадет в топ-30 рейтинга.

Также премьер похвастался "энергетической независимостью" страны и децентрализацией.

Еще одним своим приоритетом Гройсман назвал строительство украинских дорог: "Мы построили за 2017-2018 гг. уже почти 7 тысяч км дорог. Думаю, за 2019 год построят еще несколько тысяч. В сумме до 9 тысяч км дорог".

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Гройсман премьер Кабинет министров деньги


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