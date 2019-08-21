Встановили особу ще однієї жертви пожежі в готелі "Токіо Стар"

Джерело: Нацполіція в Одеській області

Правоохоронці встановили особу ще однієї загиблої під час пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" - нею виявилась жителька Сумської області 1977 року народження.

Деталі: Таким чином наразі встановлено особи 7 із 9 загиблих. Заходи щодо ідентифікації ще однієї дитини та чоловіка тривають.

Що було раніше: Суд арештував власника згорілого одеського готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного, де загинули 9 осіб.

Передісторія: