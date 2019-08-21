Встановили особу ще однієї жертви пожежі в готелі "Токіо Стар"
Середа, 21 серпня 2019, 16:22
Джерело: Нацполіція в Одеській області
Правоохоронці встановили особу ще однієї загиблої під час пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" - нею виявилась жителька Сумської області 1977 року народження.
Деталі: Таким чином наразі встановлено особи 7 із 9 загиблих. Заходи щодо ідентифікації ще однієї дитини та чоловіка тривають.
Що було раніше: Суд арештував власника згорілого одеського готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного, де загинули 9 осіб.
Передісторія:
- У ніч з 16 на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" на вулиці Водопровідній сталася пожежа, в результаті якої дев’ятеро осіб загинули та ще десять були госпіталізовані.
- За даними місцевої влади, серед загиблих було двоє жителів Одеської області, двоє киян, житель Дніпра та громадянка Австралії.
- Поліція розглядала три версії пожежі в готелі "Токіо Стар", але версію підпалу з метою приховування вбивства відкинула.
- Власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного затримали 18 серпня.
Українська правда