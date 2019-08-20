Суд арештував власника готелю "Токіо Стар", де згоріли люди
Джерело: прокуратура Одеської області, "Думская"
Київський районний суд Одеси арештував на 60 діб без права на заставу власника згорілого одеського готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного, де загинули 9 осіб.
Деталі: Суд задовольнив клопотання прокуратури. За словами прокурора, під час обшуку у бізнесмена знайшли ксерокопію американського паспорта на ім'я Чорного В.Л., але оригіналу не знайшли.
Дослівно Чорний: "Кримінального переслідування я не боюся. У мене в житті були моменти, коли проти мене велося 70 справ".
За його словами, пожежа трапилася на другому поверсі готелю, де інший власник. Також він заявляв, що не збирається нікуди тікати, тому що у нього бізнес в Одесі.
Чорного хотів взяти на поруки головний рабин Одеси Авроом Вольф, але йому відмовили.
Що було раніше: Чорному повідомили про підозру в порушенні вимог до пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.
Передісторія:
- У ніч з 16 на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" на вулиці Водопровідній сталася пожежа, в результаті якої дев’ятеро осіб загинули та ще десять були госпіталізовані.
- Поліцейські встановили особи шести загиблих.
- Поліція розглядала три версії пожежі в готелі "Токіо Стар", але версію підпалу з метою приховування вбивства відкинула.
- Власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного затримали 18 серпня.
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