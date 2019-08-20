Суд арештував власника готелю "Токіо Стар", де згоріли люди

Джерело: прокуратура Одеської області, "Думская"

Київський районний суд Одеси арештував на 60 діб без права на заставу власника згорілого одеського готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного, де загинули 9 осіб.

Деталі: Суд задовольнив клопотання прокуратури. За словами прокурора, під час обшуку у бізнесмена знайшли ксерокопію американського паспорта на ім'я Чорного В.Л., але оригіналу не знайшли.

фото: "Думська"

Дослівно Чорний: "Кримінального переслідування я не боюся. У мене в житті були моменти, коли проти мене велося 70 справ".

Також він заявляв, що не збирається нікуди тікати, тому що у нього бізнес в Одесі.

Адвокати стверджують, що Чорний є власником тільки першого поверху будівлі, а пожежа була на другому поверсі, який належить іншій людині.

фото: "Думська"

Чорного хотів взяти на поруки головний рабин Одеси Авроом Вольф, але йому відмовили.

фото: "Думська"

Що було раніше: Чорному повідомили про підозру в порушенні вимог до пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

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