Установлена личность еще одной жертвы пожара в гостинице "Токио Стар"

Источник: Нацполиция в Одесской области

Правоохранители установили личность еще одной погибшей во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар" - ей оказалась жительница Сумской области 1977 года рождения.

Детали: Таким образом сейчас установлены личности 7 из 9 погибших. Мероприятия по идентификации еще одного ребенка и мужчины продолжаются.

Что было ранее: Суд арестовал владельца сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Вадима Черного, где погибли 9 человек.

Предыстория: