Установлена личность еще одной жертвы пожара в гостинице "Токио Стар"
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Среда, 21 августа 2019, 16:22
Источник: Нацполиция в Одесской области
Правоохранители установили личность еще одной погибшей во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар" - ей оказалась жительница Сумской области 1977 года рождения.
Детали: Таким образом сейчас установлены личности 7 из 9 погибших. Мероприятия по идентификации еще одного ребенка и мужчины продолжаются.
Что было ранее: Суд арестовал владельца сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Вадима Черного, где погибли 9 человек.
Предыстория:
- В ночь из 16 на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар, в результате которого девять человек погибли и еще десять были госпитализированы.
- По данным местных властей, среди погибших было двое жителей Одесской области, двое киевлян, житель Днепра и гражданка Австралии.
- Полиция рассматривала три версии пожара в гостинице "Токио Стар", но версию поджога с целью сокрытия убийства отвергла.
- Владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного задержали 18 августа.
Украинская правда
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