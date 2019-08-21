Установлена личность еще одной жертвы пожара в гостинице "Токио Стар"

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Среда, 21 августа 2019, 16:22

Источник: Нацполиция в Одесской области

Правоохранители установили личность еще одной погибшей во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар" - ей оказалась жительница Сумской области 1977 года рождения.

Детали: Таким образом сейчас установлены личности 7 из 9 погибших. Мероприятия по идентификации еще одного ребенка и мужчины продолжаются.

Что было ранее: Суд арестовал владельца сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Вадима Черного, где погибли 9 человек.

Предыстория

  • В ночь из 16 на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар, в результате которого девять человек погибли и еще десять были госпитализированы.
  • По данным местных властей, среди погибших было двое жителей Одесской области, двое киевлян, житель Днепра и гражданка Австралии.
  • Полиция рассматривала три версии пожара в гостинице "Токио Стар", но версию поджога с целью сокрытия убийства отвергла.
  • Владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного задержали 18 августа.

Украинская правда

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Темы: пожар Одесса полиция


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