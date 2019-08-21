Московський суд залишив під вартою всіх українських моряків до жовтня

Джерело: Інтерфакс

Московський міський суд відмовив у звільненні зі слідчого ізолятора 13 українським морякам.

Деталі: 21 серпня Мосміськсуд залишив в силі постанову Лефортовського суду Москви, якою продовжено термін утримання під вартою в "щодо обвинувачених Віктора Беспальченка, Володимира Варімеза, Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергія Чуліби, Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Богдана Небилиці, Євгенія Семидоцького на термін до 24 жовтня, а стосовно Андрія Артеменка, Василя Сороки і Андрія Ейдера до 26 жовтня ".

Засідання пройшли в закритому режимі.

Що відбулося раніше: 16 серпня, суд у закритому режимі відмовив 11 українським морякам в апеляції.

Чому це важливо: 21 серпня російське видання "Коммерсант", посилаючись на своє джерело, повідомило, що до кінця серпня Росія і Україна можуть обмінятися затриманими та засудженими особами. За словами співрозмовника видання, уточнюються списки для обміну. При цьому, за його даними, в Україну можуть повернутися не тільки затримані минулої осені в Керченській протоці 24 українські моряки.

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