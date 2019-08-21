Московський суд залишив під вартою всіх українських моряків до жовтня

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Середа, 21 серпня 2019, 17:40

Джерело: Інтерфакс

Московський міський суд відмовив у звільненні зі слідчого ізолятора 13 українським морякам.

Деталі: 21 серпня Мосміськсуд залишив в силі постанову Лефортовського суду Москви, якою продовжено термін утримання під вартою в "щодо обвинувачених Віктора Беспальченка, Володимира Варімеза, Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергія Чуліби, Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Богдана Небилиці, Євгенія Семидоцького на термін до 24 жовтня, а стосовно Андрія Артеменка, Василя Сороки і Андрія Ейдера до 26 жовтня ".

Засідання пройшли в закритому режимі.

Що відбулося раніше: 16 серпня, суд у закритому режимі відмовив 11 українським морякам в апеляції.

Чому це важливо: 21 серпня російське видання "Коммерсант", посилаючись на своє джерело, повідомило, що до кінця серпня Росія і Україна можуть обмінятися затриманими та засудженими особами. За словами співрозмовника видання, уточнюються списки для обміну. При цьому, за його даними, в Україну можуть повернутися не тільки затримані минулої осені в Керченській протоці 24 українські моряки.

Передісторія:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово". Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • Після розмови двох президентів український омбудсмен говорила, що моряки можуть скоро повернутися в Україну.

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Теми: моряки заручники політв'язні


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