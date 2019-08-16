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Московський суд відмовив 11 українським морякам в апеляції

П'ятниця, 16 серпня 2019, 19:12

Джерело: адвокат Микола Полозов у Facebook, "Укрінформ"

Московський міський суд відмовив в апеляційній скарзі на постанову про продовження арешту до 24 жовтня ще п'ятьом військовополоненим українським морякам.

Микола Полозов: "Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула в закритому судовому засіданні апеляційні скарги адвокатів другої групи військовополонених українських моряків на захист: Володимира Терещенка, Андрія Шевченка, Романа Мокряка, Андрія Оприска, Сергія Цибізова.

Суд апеляційної інстанції залишив постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою щодо другої групи військовополонених українських моряків без зміни",.

Раніше 16 серпня в апеляції відмовили шести військовополоненим українським морякам: Денису Гриценку, Андрію Драчу, В'ячеславу Зінченку, Михайлу Власюку, Богдану Головашу, Сергію Попову.

Деталі: Розгляд апеляцій щодо третьої групи військовополонених (Андрія Артеменка, Віктора Беспальченка, Володимира Варімеза, Владислава Костишина, Олега Мельничука, Василя Сороки, Сергія Чуліби) відбудеться 21 серпня об 11:00, а четвертої (Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Богдана Небилиці, Євгенія Семидоцького, Андрія Ейдера) - о 14:00.

Знати більше: Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

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Передісторія:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • 9 липня слідче управління ФСБ РФ пред'явило звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.
  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним.
  • 15 липня заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін сказав, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих у районі Керченської протоки українських моряків.
  • Тим часом, морякам суд РФ продовжив арешт до кінця жовтня.
  • 24 липня адвокат Микола Полозов повідомив, що "слідство" ФСБ Росії закінчило процедуру повідомлення військовополонених моряків та їхніх адвокатів про закінчення попереднього розслідування.
  • Він зазначив, що з урахуванням кількості моряків і обсягом кримінальної справи дана стадія може зайняти 2-3 місяці, після чого справу передадуть до суду.

"Українська правда" у Threads

Теми: морякиРосіяполітв'язні
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