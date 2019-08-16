Московський суд відмовив 11 українським морякам в апеляції

Джерело: адвокат Микола Полозов у Facebook, "Укрінформ"

Московський міський суд відмовив в апеляційній скарзі на постанову про продовження арешту до 24 жовтня ще п'ятьом військовополоненим українським морякам.

Микола Полозов: "Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула в закритому судовому засіданні апеляційні скарги адвокатів другої групи військовополонених українських моряків на захист: Володимира Терещенка, Андрія Шевченка, Романа Мокряка, Андрія Оприска, Сергія Цибізова.

Суд апеляційної інстанції залишив постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою щодо другої групи військовополонених українських моряків без зміни",.

Раніше 16 серпня в апеляції відмовили шести військовополоненим українським морякам: Денису Гриценку, Андрію Драчу, В'ячеславу Зінченку, Михайлу Власюку, Богдану Головашу, Сергію Попову.

Деталі: Розгляд апеляцій щодо третьої групи військовополонених (Андрія Артеменка, Віктора Беспальченка, Володимира Варімеза, Владислава Костишина, Олега Мельничука, Василя Сороки, Сергія Чуліби) відбудеться 21 серпня об 11:00, а четвертої (Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Богдана Небилиці, Євгенія Семидоцького, Андрія Ейдера) - о 14:00.

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