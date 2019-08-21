Московский суд оставил под стражей всех украинских моряков до октября 

Источник: Интерфакс

Московский городской суд отказал в освобождении из следственного изолятора 13 украинским морякам.

Детали: 21 августа Мосгорсуд оставил в силе постановление Лефортовского суда Москвы, которым продлен срок содержания под стражей в "отношении обвиняемых Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Олега Мельничука, Сергея Чулибы, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого на срок до 24 октября, а в отношении Андрея Артеменко, Василия Сороки и Андрея Эйдера до 26 октября".

Заседания прошли в закрытом режиме.

Что произошло ранее: 16 августа, суд в закрытом режиме отказал 11 украинским морякам в апелляции.

Почему это важно: 21 августа российское издание "Коммерсант", ссылаясь на свой источник, сообщило, что до конца августа Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными лицами. По словам собеседника издания, уточняются списки для обмена. При этом, по его данным, в Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе 24 украинских моряка.

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