Московский суд оставил под стражей всех украинских моряков до октября
Источник: Интерфакс
Московский городской суд отказал в освобождении из следственного изолятора 13 украинским морякам.
Детали: 21 августа Мосгорсуд оставил в силе постановление Лефортовского суда Москвы, которым продлен срок содержания под стражей в "отношении обвиняемых Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Олега Мельничука, Сергея Чулибы, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого на срок до 24 октября, а в отношении Андрея Артеменко, Василия Сороки и Андрея Эйдера до 26 октября".
Заседания прошли в закрытом режиме.
Что произошло ранее: 16 августа, суд в закрытом режиме отказал 11 украинским морякам в апелляции.
Почему это важно: 21 августа российское издание "Коммерсант", ссылаясь на свой источник, сообщило, что до конца августа Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными лицами. По словам собеседника издания, уточняются списки для обмена. При этом, по его данным, в Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе 24 украинских моряка.
История вопроса:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву обязал РФ отпустить захваченных моряков.
- После разговора двух президентов украинский омбудсмен говорила, что моряки могут скоро вернуться в Украину.