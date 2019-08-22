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Українські дипломати закликали G7 не відступати заради Росії

Четвер, 22 серпня 2019, 08:29

Джерело: Facebook-сторінка посольства України в США

Українські дипломати, які працюють у Сполучених Штатах Америки, висловили занепокоєння намірами Дональда Трампа повернути Росію у "Велику вісімку".

Пряма мова: "Стурбовані появою припущень щодо можливості повернення Російської Федерації до Групи семи.

Звертаємо увагу, що Росію позбавили права бути членом цього почесного клубу через незаконну спробу анексії Криму і застосування сили у порушення норм і принципів міжнародного права.

Окупація українського півострова триває, ситуація з правами людини невпинно погіршується, агресія РФ на Донбасі продовжується, а сама Росія стрімко віддаляється від принципів і стандартів, які об’єднують членів Групи семи.

Закликаємо лідерів країн-членів Групи семи не відступатися від своєї принципової позиції і спільними зусиллями примусити агресора поважати світовий порядок і повернутися до конструктивної поведінки".

Чому це важливо: Росія після 5 років агресії проти України і низки санкцій почала відвойовувати свої позиції у світі: змогла повернутися в ПАРЄ (нібито в обмін на звільнення українських моряків), а також може повернутися у групу найпотужніших держав G8.

Це співпало у часі з початком каденції Володимира Зеленського і рухами щодо можливого звільнення Росією декількох засуджених українців та захоплених моряків.

Знати більше "Сімка", що не стане "вісімкою": чому ідея повернути Росію до G7 є загрозою, але не катастрофою

Передісторія:

  • До складу G7 входять: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія.
  • 19 серпня на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що повернення РФ до "Великої вісімки" і нормалізація відносин із Євросоюзом залежать від урегулювання ситуації на сході України.
  • 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби хтось висловив таку пропозицію.
  • 21 серпня канцлерка ФРН Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зійшлися на думці, що повернення Росії у "Велику вісімку" було б передчасним.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Росії до "Великої вісімки" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.

Олена Рощенко, УП
Теми: РосіяG7санкціїСШАсвіт
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