Українські дипломати закликали G7 не відступати заради Росії

Джерело: Facebook-сторінка посольства України в США

Українські дипломати, які працюють у Сполучених Штатах Америки, висловили занепокоєння намірами Дональда Трампа повернути Росію у "Велику вісімку".

Пряма мова: "Стурбовані появою припущень щодо можливості повернення Російської Федерації до Групи семи.



Звертаємо увагу, що Росію позбавили права бути членом цього почесного клубу через незаконну спробу анексії Криму і застосування сили у порушення норм і принципів міжнародного права.

Окупація українського півострова триває, ситуація з правами людини невпинно погіршується, агресія РФ на Донбасі продовжується, а сама Росія стрімко віддаляється від принципів і стандартів, які об’єднують членів Групи семи.



Закликаємо лідерів країн-членів Групи семи не відступатися від своєї принципової позиції і спільними зусиллями примусити агресора поважати світовий порядок і повернутися до конструктивної поведінки".

Чому це важливо: Росія після 5 років агресії проти України і низки санкцій почала відвойовувати свої позиції у світі: змогла повернутися в ПАРЄ (нібито в обмін на звільнення українських моряків), а також може повернутися у групу найпотужніших держав G8.

Це співпало у часі з початком каденції Володимира Зеленського і рухами щодо можливого звільнення Росією декількох засуджених українців та захоплених моряків.

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