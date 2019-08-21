Ще трьох українців, ймовірно, перевели в СІЗО до моряків. Серед них Сущенко

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Середа, 21 серпня 2019, 18:31

Джерело: російська правозахисниця Вікторія Івлєва в Facebook, "Крим.Реалії"

Московське СІЗО "Лефортово" прийняло посилки для ще трьох українських політв'язнів - Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича.

Дослівно: "На Романа Сущенка, Олексія Івановича Сизоновича і ще одного українського політзека сьогодні були зроблені передачі в СІЗО Лефортово. Це ковбаса сирокопчена, молоко, сир, масло, огірки, горіхи, зелена цибуля, сигарети (Панов only), шоколад, яблука, сьомга слабосолона, лимони, кава".

 
ФБ Івлєва

Деталі: "Крим.Реалії" пишуть, що крім Сущенко та Сизоновича, посилку отримав Панов.

Івлєва не стверджує, що ці люди перебувають в СІЗО, але точно повідомляє, що передачі для них вагою по шість з половиною кілограмів були прийняті в "Лефортово".

Що було раніше: 20 серпня стало відомо, що п'ятеро відомих політв'язнів можуть бути в одному СІЗО з моряками. Йдеться про Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколу Карпюка. 

Російський "Інтерфакс" пише з посиланням на свої джерела, що цих політв'язнів можуть видати Україні для "відбування покарання".

Джерела "Комерсанта" стверджують, що українських моряків планують повернути Україні. Обмін між Україною і РФ може відбутися до кінця серпня.

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово". Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • Після розмови двох президентів український омбудсмен говорила, що моряки можуть скоро повернутися в Україну.

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Теми: політв'язні Росія моряки


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