Ще трьох українців, ймовірно, перевели в СІЗО до моряків. Серед них Сущенко

Джерело: російська правозахисниця Вікторія Івлєва в Facebook, "Крим.Реалії"

Московське СІЗО "Лефортово" прийняло посилки для ще трьох українських політв'язнів - Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича.

Дослівно: "На Романа Сущенка, Олексія Івановича Сизоновича і ще одного українського політзека сьогодні були зроблені передачі в СІЗО Лефортово. Це ковбаса сирокопчена, молоко, сир, масло, огірки, горіхи, зелена цибуля, сигарети (Панов only), шоколад, яблука, сьомга слабосолона, лимони, кава".

ФБ Івлєва

Деталі: "Крим.Реалії" пишуть, що крім Сущенко та Сизоновича, посилку отримав Панов.

Івлєва не стверджує, що ці люди перебувають в СІЗО, але точно повідомляє, що передачі для них вагою по шість з половиною кілограмів були прийняті в "Лефортово".

Що було раніше: 20 серпня стало відомо, що п'ятеро відомих політв'язнів можуть бути в одному СІЗО з моряками. Йдеться про Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколу Карпюка.

Російський "Інтерфакс" пише з посиланням на свої джерела, що цих політв'язнів можуть видати Україні для "відбування покарання".

Джерела "Комерсанта" стверджують, що українських моряків планують повернути Україні. Обмін між Україною і РФ може відбутися до кінця серпня.

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