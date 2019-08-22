Украинские дипломаты призвали G7 не отступать ради России

77 просмотров
Четверг, 22 августа 2019, 08:29

Источник: Facebook-страница посольства Украины в США

Украинские дипломаты, работающие в Соединенных Штатах Америки, выразили обеспокоенность намерениями Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую восьмерку".

Прямая речь: "Обеспокоенны появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в Группу семи.

Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытки аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права.

Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно отдаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов Группы семи.

Призываем лидеров стран-членов Группы семи не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия G7 санкции США мир


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский назвал условия возвращения России в G8 22 августа 2019, 02:33
Едема Бекирова направлено на обследование, его могут перевести на домашний арест - адвокат 22 августа 2019, 00:42
Меркель и Джонсон ответили на предложение Трампа вернуть Россию в G8 21 августа 2019, 23:12
Все новости
Главные новости
Зеленский назвал условия возвращения России в G8
Работы по разминированию территории возле моста в Станице Луганской завершены - ОБСЕ
Меркель и Джонсон ответили на предложение Трампа вернуть Россию в G8
Еще трех украинцев, вероятно, перевели в СИЗО к морякам. Среди них Сущенко
Все новости
success story

Все, что вам нужно знать о музыке

здоровье

Ячмень на глазу: как лечить и чего не делать

мандри

10 невероятных средиземноморских островов, о которых вы не слышали

Поиск по сайту
Архив
Весь архів