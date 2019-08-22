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Украинские дипломаты призвали G7 не отступать ради России

Четверг, 22 августа 2019, 08:29

Источник: Facebook-страница посольства Украины в США

Украинские дипломаты, работающие в Соединенных Штатах Америки, выразили обеспокоенность намерениями Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую восьмерку".

Прямая речь: "Обеспокоенны появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в Группу семи.

Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытки аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права.

Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно отдаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов Группы семи.

Призываем лидеров стран-членов Группы семи не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".

Почему это важно: Россия после 5 лет агрессии против Украины и ряда санкций начала отвоевывать свои позиции в мире: смогла вернуться в ПАСЕ (якобы в обмен на освобождение украинских моряков), а также может вернуться в группу крупнейших государств G8.

Это совпало по времени с началом каденции Владимира Зеленского и движениями относительно возможного освобождения Россией нескольких осужденных украинцев и захваченных моряков.

Знать больше "Семерка", которая не станет "Восьмеркой": почему идея вернуть Россию в G7 является угрозой, но не катастрофой

Предыстория:

  • В состав G7 входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.
  • 19 августа на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что возвращение РФ в "Большую восьмерку" и нормализация отношений с Евросоюзом зависят от урегулирования ситуации на востоке Украины.
  • 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы кто-то высказал такое предложение.
  • 21 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что возвращение России в "Большую восьмерку" было бы преждевременным.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение России в "Большую восьмерку" возможно лишь при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Алена Рощенко, УП
Темы: РосcияG7санкцииСШАмир
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