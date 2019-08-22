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Порошенка знову чекають на допит

Четвер, 22 серпня 2019, 12:48

Колишнього президента Петра Порошенка викликають на допит до Державного бюро розслідувань на 3 вересня.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердила речниця ДБР Анжеліка Іванова.

"Я можу лише підтвердити, що його викликають на допит на 3 вересня", – сказала вона.

Оприлюднити іншу інформацію речниця ДБР не змогла, бо не має "санкції" на це.

Раніше колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який подав низку позовів щодо Порошенка, повідомив у Telegram, що наступний допит п’ятого президента призначено на 10-ту ранку 3 вересня.

"Явка обов'язкова, інакше – привід", – наголосив він.

При цьому Портнов поширив чутку, що Порошенко поїхав рибалити в Норвегію. "Українська правда" звернулася до прес-служби екс-президента по коментар із цього приводу – але там не відповіли.

Нагадаємо:

  • Екс-заступник голови Адміністрації Януковича Андрій Портнов подав низку позовів щодо Порошенка, через які останнього з липня викликають на допити.
  • Порошенко вже приходив у ДБР і навіть заявляв про готовність пройти поліграф ("детектор брехні") на телеканалі "Прямий".
  • Екс-президент припускав, що Портнову "зливають" інформацію з ДБР через керівника Офісу нового президента Володимира Зеленського – Андрія Богдана.
  • Портнов не розкривав джерела, з яких отримує інформацію про допити Порошенка.

Українська правда
Теми: ПорошенкоДБРПортнов
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