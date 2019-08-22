Порошенка знову чекають на допит

Колишнього президента Петра Порошенка викликають на допит до Державного бюро розслідувань на 3 вересня.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердила речниця ДБР Анжеліка Іванова.

"Я можу лише підтвердити, що його викликають на допит на 3 вересня", – сказала вона.

Оприлюднити іншу інформацію речниця ДБР не змогла, бо не має "санкції" на це.

Раніше колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який подав низку позовів щодо Порошенка, повідомив у Telegram, що наступний допит п’ятого президента призначено на 10-ту ранку 3 вересня.

"Явка обов'язкова, інакше – привід", – наголосив він.

При цьому Портнов поширив чутку, що Порошенко поїхав рибалити в Норвегію. "Українська правда" звернулася до прес-служби екс-президента по коментар із цього приводу – але там не відповіли.

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