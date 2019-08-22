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Порошенко снова ждут на допрос

Четверг, 22 августа 2019, 12:48

Бывшего президента Петра Порошенко вызывают на допрос в Государственное бюро расследований на 3 сентября.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Я могу только подтвердить, что его вызывают на допрос на 3 сентября", – сказала она.

Обнародовать другую информацию пресс-секретарь ГБР не смогла, так как не имеет "санкции" на это.

Ранее бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который подал ряд исков в отношении Порошенко, сообщил в Telegram, что следующий допрос пятого президента назначен на 10 часов утра 3 сентября. 

"Явка обязательна, иначе – привод", – подчеркнул он.

При этом Портнов распространил слух, что Порошенко поехал рыбачить в Норвегию. "Украинская правда" обратилась в пресс-службу экс-президента за комментарием по этому поводу – но там не ответили.

Напомним:

  • Экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов подал ряд исков в отношении Порошенко, из-за которых последнего с июля вызывают на допросы.
  • Порошенко уже приходил в ГБР и даже заявлял о готовности пройти полиграф ("детектор лжи") на телеканале "Прямой".
  • Экс-президент предполагал, что Портнову "сливают" информацию из ГБР через руководителя Офиса нового президента Владимира Зеленского – Андрея Богдана. 
  • Портнов не раскрывал источники, от которых получает информацию о допросах Порошенко.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоГБРПортнов
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