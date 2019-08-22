Порошенко снова ждут на допрос

Бывшего президента Петра Порошенко вызывают на допрос в Государственное бюро расследований на 3 сентября.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Я могу только подтвердить, что его вызывают на допрос на 3 сентября", – сказала она.

Обнародовать другую информацию пресс-секретарь ГБР не смогла, так как не имеет "санкции" на это.

Ранее бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который подал ряд исков в отношении Порошенко, сообщил в Telegram, что следующий допрос пятого президента назначен на 10 часов утра 3 сентября.

"Явка обязательна, иначе – привод", – подчеркнул он.

При этом Портнов распространил слух, что Порошенко поехал рыбачить в Норвегию. "Украинская правда" обратилась в пресс-службу экс-президента за комментарием по этому поводу – но там не ответили.

Напомним: