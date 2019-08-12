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Порошенко прибув на допит до ДБР: його діти влаштували міні-мітинг

Понеділок, 12 серпня 2019, 09:56
Порошенко прибув на допит до ДБР: його діти влаштували міні-мітинг

Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Укрінформ"

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

Деталі: Порошенка викликали на 9:30 як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу "Прямий".

Порошенко утримався від коментарів журналістам на вході до будівлі ДБР. 

Підтримати екс-президента прийшли його молодші діти – син Михайло та доньки Олександра і Євгенія – і їхні друзі. 

Дехто з них тримає символіку партії "Європейська солідарність", а також плакати "Четверта влада чи п'ята колона?", "ДБР, чистіть владу, а не медіа", "Свободі слова – Труба". 

 
Діти Порошенка прийшли з плакатами
Фото: Телеканал "Прямий"

Останню фразу діти скандують. 

На акції присутній соратник екс-президента Артур Герасимов та голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

Також під ДБР проходить мітинг противників Порошенка.

Біля будівлі бюро чергують представники Нацгвардії і поліції та "швидка допомога".

Чому це важливо: згідно із заявою директора ДБР Романа Труби, його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка.

Читайте також інтерв’ю УП: Петро Порошенко: Зеленський – не Голобородько, це точно

Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Нагадаємо:

  • Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
  • Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
  • Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
  • 25 липня близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня. 
  • Проте менше ніж за півгодини п'ятий президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.

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Теми: ПорошенкоДБРдопит
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