Порошенко прибув на допит до ДБР: його діти влаштували міні-мітинг
Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Укрінформ"
П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.
Деталі: Порошенка викликали на 9:30 як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу "Прямий".
Порошенко утримався від коментарів журналістам на вході до будівлі ДБР.
Підтримати екс-президента прийшли його молодші діти – син Михайло та доньки Олександра і Євгенія – і їхні друзі.
Дехто з них тримає символіку партії "Європейська солідарність", а також плакати "Четверта влада чи п'ята колона?", "ДБР, чистіть владу, а не медіа", "Свободі слова – Труба".
Останню фразу діти скандують.
На акції присутній соратник екс-президента Артур Герасимов та голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.
Також під ДБР проходить мітинг противників Порошенка.
Біля будівлі бюро чергують представники Нацгвардії і поліції та "швидка допомога".
Чому це важливо: згідно із заявою директора ДБР Романа Труби, його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка.
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Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР
Нагадаємо:
- Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
- Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
- Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
- 25 липня близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня.
- Проте менше ніж за півгодини п'ятий президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.
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