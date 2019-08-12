Порошенко прибув на допит до ДБР: його діти влаштували міні-мітинг

Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Укрінформ"

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

Деталі: Порошенка викликали на 9:30 як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу "Прямий".



Порошенко утримався від коментарів журналістам на вході до будівлі ДБР.

Підтримати екс-президента прийшли його молодші діти – син Михайло та доньки Олександра і Євгенія – і їхні друзі.

Дехто з них тримає символіку партії "Європейська солідарність", а також плакати "Четверта влада чи п'ята колона?", "ДБР, чистіть владу, а не медіа", "Свободі слова – Труба".

Останню фразу діти скандують.

На акції присутній соратник екс-президента Артур Герасимов та голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

Також під ДБР проходить мітинг противників Порошенка.

Біля будівлі бюро чергують представники Нацгвардії і поліції та "швидка допомога".

Чому це важливо: згідно із заявою директора ДБР Романа Труби, його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка.

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