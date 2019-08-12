Порошенко хоче пройти поліграф на очах у всієї країни

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що не довіряє Державному бюро розслідувань, тому готовий пройти поліграф, але в ефірі телеканалу "Прямий".

Про це він сказав журналістам у понеділок.

"Я не довіряю Державному бюро розслідувань, я не довіряю його керівництву, я не вірю в об'єктивність і неупередженість слідства. І в той же час на "Прямому" каналі ті питання, а у мене є цей перелік, які вони хотіли озвучити, я готовий пройти детектор брехні у прямому ефірі", - сказав екс-президент.

Порошенко зазначив, що запропонував цю ідею у ДБР, але у слідчих не було "великого ентузіазму" з цього приводу.

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