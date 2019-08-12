Порошенко хоче пройти поліграф на очах у всієї країни
П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що не довіряє Державному бюро розслідувань, тому готовий пройти поліграф, але в ефірі телеканалу "Прямий".
Про це він сказав журналістам у понеділок.
"Я не довіряю Державному бюро розслідувань, я не довіряю його керівництву, я не вірю в об'єктивність і неупередженість слідства. І в той же час на "Прямому" каналі ті питання, а у мене є цей перелік, які вони хотіли озвучити, я готовий пройти детектор брехні у прямому ефірі", - сказав екс-президент.
Порошенко зазначив, що запропонував цю ідею у ДБР, але у слідчих не було "великого ентузіазму" з цього приводу.
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Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР
Нагадаємо:
- 12 серпня п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко знову прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.
- Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит п'ятого президента Петра Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий" і у подальшому допит може пройти зі застосуванням поліграфу.
- Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
- Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
- Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
- 25 липня близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня.
- Проте менше ніж за півгодини п'ятий президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.