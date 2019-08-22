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У Зеленского игнорируют вопрос, почему он тормозит закон о следственных комиссиях и импичменте

Четверг, 22 августа 2019, 13:50

Источник: ответ Офиса президента на запрос "Украинской правды"

Офис президента Владимира Зеленского не ответил на вопрос, почему глава государства в течение более двух месяцев не подписывает закон, который должен регулировать импичмент президента.

Детали: В ответе Офис Зеленского проигнорировал просьбу объяснить, почему президент не принимает никакого решения относительно Закона "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады", 15-дневный срок рассмотрения которого истек 27 июня.

Ответа на этот вопрос ведомство не дало, но отметило, что согласно закону, президент имеет право вето в отношении законов, принятых Верховной Радой с последующим возвращением их на повторное рассмотрение парламента.

В то же время, Офис предоставил перечень 13 законопроектов, которые Зеленский подписал и внес на рассмотрение Рады, начиная с 20 мая.

Что было раньше: УП направила запрос в Офис Зеленского еще 5 июля.

Однако в течение месяца ответ от ОПУ не поступил. В ведомстве сначала не могли найти тех, кто отвечает за электронную почту пресс-службы, а позже попросили заново отправить запрос.

Предыстория:

  • 6 июня народные депутаты приняли законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.
  • 12 июня закон направили Зеленскому, и по состоянию на 22 августа он до сих пор не возвращен с подписью президента.
  • 3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Зеленского ответить по закону о временных следственных комиссиях, поскольку для этого истекли все сроки.
  • В то же время, 29 мая Зеленский подал в Верховную Раду свой проект закона об импичменте.

Александр Шумилин, Соня Лукашова, УП
Темы: Зеленскийимпичментпрезидент
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