Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат каже про підготовку ще одного обміну: екс-"беркутівця" на полоненого моряка

Четвер, 22 серпня 2019, 16:17

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Ігоря Свінціцького

Екс-боєць спецпідрозділу "Беркут" Олександр Саттаров, якого судять в Києві за участь у так званій "самообороні" Криму, проходить юридичні процедури оформлення обміну на утримуваного Росією українця.

Адвокат Свінціцький: "Він поставлений на обмін. І обмінюється на одного нашого моряка".

Деталі: Адвокат зазначив, що це офіційно підтверджена інформація. Інших подробиць захисник не повідомив.

Що було раніше: Олександр Саттаров у серпня 2018 року звертався до президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти його на одного з українських політв’язнів.

22 серпня стало відомо про щонайменше 4 затриманих в Україні, які проходять юридичні процедури оформлення обміну на утримуваних в Росії українців. Йшлось про колишніх українських військових Олександра Баранова та Олексія Одинцова, росіян Ігоря Кімаковского та Євгена Мефьодова.

Передісторія:

  • 20 серпня стало відомо, що п'ятеро відомих політв'язнів можуть бути в одному СІЗО з моряками. Йдеться про Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколу Карпюка. 
  • Російський "Інтерфакс" пише з посиланням на свої джерела, що цих політв'язнів можуть видати Україні для "відбування покарання".
  • Джерела "Комерсанта" стверджують, що українських моряків планують повернути Україні. Обмін між Україною і РФ може відбутися до кінця серпня.
  • 21 серпня стало відомо, що ще троє українських політв'язнів, імовірно, теж перебувають у СІЗО "Лефортово". Серед них, зокрема, журналіст Роман Сущенко.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніРосіяморяки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
Усі новини...
Реклама: