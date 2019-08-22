Адвокат каже про підготовку ще одного обміну: екс-"беркутівця" на полоненого моряка
Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Ігоря Свінціцького
Екс-боєць спецпідрозділу "Беркут" Олександр Саттаров, якого судять в Києві за участь у так званій "самообороні" Криму, проходить юридичні процедури оформлення обміну на утримуваного Росією українця.
Адвокат Свінціцький: "Він поставлений на обмін. І обмінюється на одного нашого моряка".
Деталі: Адвокат зазначив, що це офіційно підтверджена інформація. Інших подробиць захисник не повідомив.
Що було раніше: Олександр Саттаров у серпня 2018 року звертався до президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти його на одного з українських політв’язнів.
22 серпня стало відомо про щонайменше 4 затриманих в Україні, які проходять юридичні процедури оформлення обміну на утримуваних в Росії українців. Йшлось про колишніх українських військових Олександра Баранова та Олексія Одинцова, росіян Ігоря Кімаковского та Євгена Мефьодова.
Передісторія:
- 20 серпня стало відомо, що п'ятеро відомих політв'язнів можуть бути в одному СІЗО з моряками. Йдеться про Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколу Карпюка.
- Російський "Інтерфакс" пише з посиланням на свої джерела, що цих політв'язнів можуть видати Україні для "відбування покарання".
- Джерела "Комерсанта" стверджують, що українських моряків планують повернути Україні. Обмін між Україною і РФ може відбутися до кінця серпня.
- 21 серпня стало відомо, що ще троє українських політв'язнів, імовірно, теж перебувають у СІЗО "Лефортово". Серед них, зокрема, журналіст Роман Сущенко.
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