Адвокат каже про підготовку ще одного обміну: екс-"беркутівця" на полоненого моряка

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Ігоря Свінціцького

Екс-боєць спецпідрозділу "Беркут" Олександр Саттаров, якого судять в Києві за участь у так званій "самообороні" Криму, проходить юридичні процедури оформлення обміну на утримуваного Росією українця.

Адвокат Свінціцький: "Він поставлений на обмін. І обмінюється на одного нашого моряка".

Деталі: Адвокат зазначив, що це офіційно підтверджена інформація. Інших подробиць захисник не повідомив.

Що було раніше: Олександр Саттаров у серпня 2018 року звертався до президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти його на одного з українських політв’язнів.

22 серпня стало відомо про щонайменше 4 затриманих в Україні, які проходять юридичні процедури оформлення обміну на утримуваних в Росії українців. Йшлось про колишніх українських військових Олександра Баранова та Олексія Одинцова, росіян Ігоря Кімаковского та Євгена Мефьодова.

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