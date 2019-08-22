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Адвокат говорит о подготовке еще одного обмена: экс-"беркутовца" на пленного моряка

Четверг, 22 августа 2019, 16:17

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Игоря Свинцицкого

Экс-боец спецподразделения "Беркут" Александр Саттаров, которого судят в Киеве за участие в так называемой "самообороне" Крыма, проходит юридические процедуры оформления обмена на удерживаемого Россией украинца.

Адвокат Свинцицкий: "Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка".

Детали: Адвокат отметил, что это официально подтверждена информация. Других подробностей защитник не сообщил.

Что было раньше: Александр Саттаров в августе 2018 года обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять его на одного из украинских политзаключенных.

22 августа стало известно о как минимум 4 задержанных в Украине, которые проходят юридические процедуры оформления обмена на находящихся в России украинцев. Речь шла о бывших украинских военных Александре Баранове и Алексее Одинцове, россиянах Игоре Кимаковском и Евгении Мефьодове.

Передыстория:

  • 20 августа стало известно, что пятеро известных политзаключенных могут быть в одном СИЗО с моряками. В "Лефортово" могут быть – Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко, Павел Гриб и Николай Карпюк. 
  • Российский "Интерфакс" пишет со ссылкой на свои источники, что этих политзаключенных могут выдать Украине для " отбывания наказания".
  • Источники "Коммерсанта" утверждают, что украинских моряков планируют вернуть Украине. Обмен между Украиной и РФ может состоятся до конца августа. 
  • 21 августа стало известно, что еще трое украинских политзаключенных, вероятно, тоже находятся в СИЗО "Лефортово". Среди них, в частности, журналист Роман Сущенко.

Украинская правда

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Темы: политзаключенныеРосcияморяки
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