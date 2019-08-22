Адвокат говорит о подготовке еще одного обмена: экс-"беркутовца" на пленного моряка

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Игоря Свинцицкого

Экс-боец спецподразделения "Беркут" Александр Саттаров, которого судят в Киеве за участие в так называемой "самообороне" Крыма, проходит юридические процедуры оформления обмена на удерживаемого Россией украинца.

Адвокат Свинцицкий: "Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка".

Детали: Адвокат отметил, что это официально подтверждена информация. Других подробностей защитник не сообщил.

Что было раньше: Александр Саттаров в августе 2018 года обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять его на одного из украинских политзаключенных.

22 августа стало известно о как минимум 4 задержанных в Украине, которые проходят юридические процедуры оформления обмена на находящихся в России украинцев. Речь шла о бывших украинских военных Александре Баранове и Алексее Одинцове, россиянах Игоре Кимаковском и Евгении Мефьодове.

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