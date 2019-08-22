Щонайменше 4 затриманих в Україні готують до обміну на політв’язнів – адвокат

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Четвер, 22 серпня 2019, 11:38

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Валентина Рибіна

Двоє підсудних в Україні громадян Росії та двоє колишніх українських військових, засуджених за дезертирство, проходять юридичні процедури оформлення обміну на утримуваних в Росії українців.

Адвокат Валентин Рибін: "Я можу підтвердити, що, дійсно, мої підзахисні – громадяни Російської Федерації і не тільки – проходять процесуальні процедури, в результаті яких вони зможуть вільно покинути територію України. Ми готуємося до майбутнього обміну. Сподіваюся, що він відбудеться найближчим часом.

В обміні візьмуть участь Олександр Баранов, Олексій Одинцов, Ігор Кімаковский, Євген Мефеодов, а також інші. Дату назвати не можу, але, думаю, це буде дуже скоро, дуже".

Деталі: Йдеться про колишніх українських військових Максима Одинцова і Олександра Баранова, засуджених у "справі кримських дезертирів".

А також про громадян Росії Євгена Мефьодова (фігурант так званої "одеської справи 2 травня", підозрюваний у сепаратизмі) та Ігоря Кімаковського (затриманий за участь у війні на стороні "ДНР").

Що було раніше: 20 серпня стало відомо, що п'ятеро відомих політв'язнів можуть бути в одному СІЗО з моряками. Йдеться про Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколу Карпюка. 

Російський "Інтерфакс" пише з посиланням на свої джерела, що цих політв'язнів можуть видати Україні для "відбування покарання".

Джерела "Комерсанта" стверджують, що українських моряків планують повернути Україні. Обмін між Україною і РФ може відбутися до кінця серпня.

21 серпня стало відомо, що ще троє українських політв'язнів, імовірно, теж перебувають у СІЗО "Лефортово". Серед них, зокрема, журналіст Роман Сущенко.

Історія питання:

  • Баранова та Одинцова СБУ затримала на адмінмежі з Кримом у листопаді 2016 року за підозрою у дезертирсті. Вони були українськими військовими, але після анексії півострова перейшли служити в російську армію.
  • У Росії заявляли, що чоловіків нібито виманили на пункт "Джанкой".
  • Мефьодов – громадянин Росії, один зі звинувачуваних у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі. 
  • 18 вересня 2017 року суд виправдав всіх осіб, яких звинувачували у цій справі. Однак Мефьодова того ж дня затримали знову  – за підозрою сепаратизмі.
  • Кімаковський – колишній викладач Санкт-Петербурзького аграрного університету. Українські прикордонники затримали його у 2015 році в Донецької області. На блокпосту росіянин пред'явив посвідчення "снайпера ДНР" на ім'я Артема Сергєєва, при собі у нього був пістолет Макарова.

Українська правда

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Теми: політв'язні Росія


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