Кремль про обмін: Констатуємо початок діалогу з Зеленським

Джерело: ТАСС

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявляє, що між Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським почався діалог про можливість швидкого обміну утримуваними особами.

Пєсков дослівно: "Ми констатуємо початок діалогу між президентами Путіним і Зеленським, констатуємо певні контакти, які здійснюються в розвиток цих розмов і в розвиток тих розумінь, які були досягнуті в ході розмов".

Що було раніше: 23 серпня уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прилетіла до Києва.

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