Кремль про обмін: Констатуємо початок діалогу з Зеленським

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П'ятниця, 23 серпня 2019, 14:31

Джерело: ТАСС

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявляє, що між Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським почався діалог про можливість швидкого обміну утримуваними особами.

Пєсков дослівно: "Ми констатуємо початок діалогу між президентами Путіним і Зеленським, констатуємо певні контакти, які здійснюються в розвиток цих розмов і в розвиток тих розумінь, які були досягнуті в ході розмов".

Що було раніше: 23 серпня уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прилетіла до Києва.

Передісторія: 

  • 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців в кінці серпня.
  • У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін і президент Франції Емманюель Макрон під час переговорів обговорили російсько-українські відносини, в тому числі питання обміну утримуваними особами.
  • Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що повернення полонених українських моряків і політв'язнів з Росії є предметом торгу за повернення РФ в G8.
  • Зеркаль також вважає малоймовірною можливість України утримати санкції щодо Росії.

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Теми: Росія Путін політв'язні


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