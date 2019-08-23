Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль про обмін: Констатуємо початок діалогу з Зеленським

П'ятниця, 23 серпня 2019, 14:31
Кремль про обмін: Констатуємо початок діалогу з Зеленським

Джерело: ТАСС

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявляє, що між Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським почався діалог про можливість швидкого обміну утримуваними особами.

Пєсков дослівно: "Ми констатуємо початок діалогу між президентами Путіним і Зеленським, констатуємо певні контакти, які здійснюються в розвиток цих розмов і в розвиток тих розумінь, які були досягнуті в ході розмов".

Що було раніше: 23 серпня уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прилетіла до Києва.

Передісторія: 

  • 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців в кінці серпня.
  • У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін і президент Франції Емманюель Макрон під час переговорів обговорили російсько-українські відносини, в тому числі питання обміну утримуваними особами.
  • Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що повернення полонених українських моряків і політв'язнів з Росії є предметом торгу за повернення РФ в G8.
  • Зеркаль також вважає малоймовірною можливість України утримати санкції щодо Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Росія
У Відні авто з українськими номерами розмалювали символами агресії РФ
У Молдові судитимуть двох росіян за шпигунство на користь Москви
War Speeches. Росія бідкається через військову допомогу Україні та продовжує ядерний шантаж напередодні саміту НАТО у Вільнюсі
Останні новини
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
Усі новини...
Реклама: