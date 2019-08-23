Кремль про обмін: Констатуємо початок діалогу з Зеленським
Джерело: ТАСС
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявляє, що між Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським почався діалог про можливість швидкого обміну утримуваними особами.
Пєсков дослівно: "Ми констатуємо початок діалогу між президентами Путіним і Зеленським, констатуємо певні контакти, які здійснюються в розвиток цих розмов і в розвиток тих розумінь, які були досягнуті в ході розмов".
Що було раніше: 23 серпня уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прилетіла до Києва.
Передісторія:
- 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців в кінці серпня.
- У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін і президент Франції Емманюель Макрон під час переговорів обговорили російсько-українські відносини, в тому числі питання обміну утримуваними особами.
- Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що повернення полонених українських моряків і політв'язнів з Росії є предметом торгу за повернення РФ в G8.
- Зеркаль також вважає малоймовірною можливість України утримати санкції щодо Росії.
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