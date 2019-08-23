Російський омбудсмен прилетіла до Києва

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П'ятниця, 23 серпня 2019, 10:19

Джерело: ТАССІнтрефакс-Україна

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прилетіла до Києва.

Дослівно прес-службі посольства Росії в Україні: "Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова літаком прямує до Києва".

Деталі: Мету візиту в посольстві не уточнили. Москалькова вилетіла вночі, і вже перебуває в Києві. Візит буде на один день.

Що було раніше: 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців в кінці серпня.

Передісторія: 

  • У серпні політв'язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха вивезли з колонії міста Торжок Тверської області до Москви.
  • Згодом адвокат українського політв'язня Миколи Карпюка повідомив, що той "вибув" із російської в'язниці "Володимирський централ". Захисник припустив, що найближчим часом з Росії в Україну можуть повернутися деякі українські політв'язні.
  • 20 серпня стало відомо, що п'ятеро відомих політв'язнів можуть бути в одному СІЗОз моряками. Йдеться про Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколу Карпюка. 
  • Російський "Інтерфакс" пише з посиланням на свої джерела, що цих політв'язнів можуть видати Україні для "відбування покарання".
  • Джерела "Комерсанта" стверджують, що українських моряків планують повернути Україні. Обмін між Україною і РФ може відбутися до кінця серпня.
  • 21 серпня стало відомо, що ще троє українських політв'язнів, імовірно, теж перебувають у СІЗО "Лефортово". Серед них, зокрема, журналіст Роман Сущенко.
  • 22 серпня стало відомо про щонайменше 4 затриманих в Україні, які проходять юридичні процедури оформлення обміну на утримуваних в Росії українців. Йшлось про колишніх українських військових Олександра Баранова та Олексія Одинцова, росіян Ігоря Кімаковского та Євгена Мефьодова.

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Теми: Росія політв'язні


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