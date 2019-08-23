Російський омбудсмен прилетіла до Києва

Джерело: ТАСС, Інтрефакс-Україна

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прилетіла до Києва.

Дослівно прес-службі посольства Росії в Україні: "Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова літаком прямує до Києва".

Деталі: Мету візиту в посольстві не уточнили. Москалькова вилетіла вночі, і вже перебуває в Києві. Візит буде на один день.

Що було раніше: 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців в кінці серпня.

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