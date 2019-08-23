Кремль об обмене: Констатируем начало диалога с Зеленским
Пятница, 23 августа 2019, 14:31
Источник: ТАСС
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявляет, что между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским начался диалог о возможности скорого обмена удерживаемыми лицами.
Песков дословно: "Мы констатируем начало диалога между президентами Путиным и Зеленским, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе разговоров".
Что было ранее: 23 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прилетела в Киев.
Предыстория:
- 22 августа Москва и Киев предварительно договорились обменять33 россиян на 33 украинцев к концу августа.
- В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин и президент Франции и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами.
- Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила что возвращение пленных украинских моряков и политзаключенных из России является предметом торга за возвращение РФ в G8.
- Зеркаль также считает маловероятной возможность Украины удержать санкции в отношении России.