Москва обміняє 33 росіян на 33 українців – росЗМІ

Джерело: РБК , ТАСС

Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців в кінці серпня.

Деталі: Адвокат екс-"беркутівця" Олександра Саттарова, якого 22 серпня суд відпустив з-під варти, сказав, що обмін полонених відбудеться 28-29 серпня.

Український омбудсмен Людмила Денисова - вже в Росії. Однак її російська колега Тетяна Москалькова до 26 серпня буде перебувати у відпустці.

Москва не наполягає на обов'язковому включенні в найближчий раунд обміну Кирила Вишинського, однак, як зазначають джерела російських ЗМІ, "для Росії є принциповим факт його звільнення".

У той же час в МЗС РФ інформацію не розкривають, посилаючись на те, що "всі подібні питання повинні вирішуватися професіоналами і компетентними органами на правовій основі".

Що було раніше: Екс-боєць спецпідрозділу "Беркут" Олександр Саттаров, якого судять в Києві за участь в так званій "самообороні" Криму, 22 серпня проходив юридичні процедури оформлення обміну на утримуваного Росією українця.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що президент Росії Володимир Путін і президент Франції Емманюель Макрон обговорювали питання обміну утримуваними особами, але без конкретних прізвищ.

В МЗС України упевнені, що передача полонених моряків і політв’язнів з Росії є предметом торгу за повернення РФ до G8.

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