Москва обміняє 33 росіян на 33 українців – росЗМІ
Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців в кінці серпня.
Деталі: Адвокат екс-"беркутівця" Олександра Саттарова, якого 22 серпня суд відпустив з-під варти, сказав, що обмін полонених відбудеться 28-29 серпня.
Український омбудсмен Людмила Денисова - вже в Росії. Однак її російська колега Тетяна Москалькова до 26 серпня буде перебувати у відпустці.
Москва не наполягає на обов'язковому включенні в найближчий раунд обміну Кирила Вишинського, однак, як зазначають джерела російських ЗМІ, "для Росії є принциповим факт його звільнення".
У той же час в МЗС РФ інформацію не розкривають, посилаючись на те, що "всі подібні питання повинні вирішуватися професіоналами і компетентними органами на правовій основі".
Що було раніше: Екс-боєць спецпідрозділу "Беркут" Олександр Саттаров, якого судять в Києві за участь в так званій "самообороні" Криму, 22 серпня проходив юридичні процедури оформлення обміну на утримуваного Росією українця.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що президент Росії Володимир Путін і президент Франції Емманюель Макрон обговорювали питання обміну утримуваними особами, але без конкретних прізвищ.
В МЗС України упевнені, що передача полонених моряків і політв’язнів з Росії є предметом торгу за повернення РФ до G8.
Передісторія:
- 20 серпня стало відомо, що п'ятеро відомих політв'язнів можуть бути в одному СІЗО з моряками. Йдеться про Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколу Карпюка.
- Російський "Інтерфакс" пише з посиланням на свої джерела, що цих політв'язнів можуть видати Україні для "відбування покарання".
- Джерела "Комерсанта" стверджують, що українських моряків планують повернути Україні. Обмін між Україною і РФ може відбутися до кінця серпня.
- 21 серпня стало відомо, що ще троє українських політв'язнів, імовірно, теж перебувають у СІЗО "Лефортово". Серед них, зокрема, журналіст Роман Сущенко.