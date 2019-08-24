На следующую встречу лидеров G7 в гости стоит пригласить Украину, а не РФ - Туск

Источник: Интерфакс-Украина

Президент Европейского Совета Дональд Туск советует лидерам "Большой семерки" пригласить на следующую встречу не лидеров России, а Украину в качестве гостя.

Детали: Туск напомнил, что причины, по которым Россию не пригласили на саммит в 2014 году, все еще актуальны.

"Более того, есть и свежая причина - недавняя провокация РФ в Азовском море", - добавил президент Евросовета.

По его словам, Россию пригласили на саммит "Большую семерку" в первый раз, "поскольку мы верили, что она будет развиваться путем либеральной демократии, верховенства права и прав человека".

"Если среди нас есть кто-то, кто может сказать с полной уверенностью, что Россия на этом пути, я буду стараться убедить моих собеседников, что будет лучше пригласить Украину как гостя, конечно, на следующей встрече G7, чтобы услышать мнение нового президента (Украины Владимира Зеленского - ред.) я говорил с ним два дня назад и я знаю, что он был бы в этом заинтересован", - заявил Туск.

Комментируя предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в G7, Туск подчеркнул, что с его логикой "мы не можем согласиться ни при каких условиях".

Ранее Трамп заявил, что предложит пригласить Россию в G7, отметив, что "аннексия Крыма Россией частично оправдана, и стоит принять этот факт".