На следующую встречу лидеров G7 в гости стоит пригласить Украину, а не РФ - Туск

Источник: Европейская правда

Президент Европейского Совета Дональд Туск выступил категорически против возвращения РФ в состав "большой семерки".

Детали: По словам Туска, год назад в Канаде президент США Дональд Трамп предложил восстановить Россию в G7, открыто заявляя, что аннексия Крыма Россией частично оправдана.

"И что мы должны принять этот факт. Ни при условии мы не можем согласиться с этой логикой ", - Заявил Туск.

По его мнению, за это время появились дополнительные причины не возвращать Россию.

"Что касается спекуляций вокруг приглашение России к столу, я бы хотел это сказать. Во-первых: причины, по которым Россия была исключена в 2014 году, до сих пор остаются в силе. Более того, появились новые причины, такие как провокация РФ на Азовском море ".

Туск отметил, что когда Россию пригласили в G7 впервые, считалось, что она будет идти по пути либеральной демократии, верховенства права и прав человека.

"Кто-то из нас может сказать, что с полным убеждением, не выходя из деловых расчетов, Россия идет на этот путь? ", - добавляет Туск.

Президент Европейского Совета считает более правильным "пригласить Украину, как гостя, на следующую встречу G7, чтобы услышать мнение нового президента (Владимира Зеленского - ред.)".

"Я говорил с ним об этом два дня назад, и знаю, что он был бы очень заинтересован", - добавляет Туск.

Ранее стало известно, что президент Трамп и президент Макрона договорились пригласить российского коллегу Владимира Путина на саммит G7, который состоится через год в США.

Напомним,

В состав G7 входит семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

19 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Также стало известно, что президент Трамп и Макрон договорились пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G7, который состоится через год в США.

В свою очередь Германия и Великобритания отвергли предложение Трампа о возвращении России в страны G8.

22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение России в "Большую восьмерку" возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Также Зеленский позвонил президенту Европейского Совета Дональду Туску и призвал ЕС "отстаивать решительную позицию невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россия из нее в свое время была исключена".

Перед этим Зеленский позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, который заверил, что будет отстаивать позицию невозможности восстановления членства РФ в G7, пока Россия продолжает агрессию против Украины.

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