Трамп не відступає: Запросити Путіна на наступний саміт G7 "безумовно можливо"

Джерело: BNN Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявив, що запросити президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт "Великої сімки", що відбудеться у Сполучених Штатах, "безумовно можливо".

Деталі: Про те, що запрошення Путіна в якості гостя на саміт G7 з боку Трампа "безумовно можливо", президент США заявив 25 серпня у Біарріці (Франція), де проходить саміт "Великої сімки".

Як зазначає Bloomberg, Трамп заявив, що, "можливо, він запросить Путіна в якості гостя, але поки не знає".

Раніше Трамп закликав повернути Росію до "Великої сімки", виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму, проте країни-члени G7 виступили проти цього.

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