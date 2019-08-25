Трамп не відступає: Запросити Путіна на наступний саміт G7 "безумовно можливо"
Джерело: BNN Bloomberg
Президент США Дональд Трамп заявив, що запросити президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт "Великої сімки", що відбудеться у Сполучених Штатах, "безумовно можливо".
Деталі: Про те, що запрошення Путіна в якості гостя на саміт G7 з боку Трампа "безумовно можливо", президент США заявив 25 серпня у Біарріці (Франція), де проходить саміт "Великої сімки".
Як зазначає Bloomberg, Трамп заявив, що, "можливо, він запросить Путіна в якості гостя, але поки не знає".
Раніше Трамп закликав повернути Росію до "Великої сімки", виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму, проте країни-члени G7 виступили проти цього.
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Нагадаємо,
- До складу G7 входить сім країн: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія.
- 19 серпня 2019 року на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України.
- 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до "Великої сімки", якби хтось висловив таку пропозицію.
- У свою чергу Німеччина та Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.
- 22 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Росії до складу "Великої сімки" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.
- Також Зеленський зателефонував президенту Європейської ради Дональду Туску та закликав ЄC "виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до "Великої сімки" без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено".
- У свою чергу Туск виступив категорично проти повернення РФ до складу "Великої сімки" та заявив, що вважає більш правильним "запросити Україну, як гостя, на наступну зустріч G7".
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