Трамп не отступает: Пригласить Путина на следующий саммит G7 "безусловно возможно"
Источник: BNN Bloomberg
Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит "Большой семерки", которая состоится в Соединенных Штатах, "безусловно возможно".
Детали: О том, что приглашение Путина в качестве гостя на саммит G7 со стороны Трампа "безусловно возможно", президент США заявил 25 августа в Биаррице (Франция), где проходит саммит "Большой семерки".
Как отмечает Bloomberg, Трамп заявил, что, "возможно, он пригласит Путина в качестве гостя, но пока не знает".
Ранее Трамп призывал вернуть Россию в "Большую семерку", исключенную в 2014 году за агрессию в Украине и аннексию Крыма, однако страны-члены G7 выступили против.
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