Трамп не отступает: Пригласить Путина на следующий саммит G7 "безусловно возможно"
Источник: BNN Bloomberg
Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит "Большой семерки", которая состоится в Соединенных Штатах, "безусловно возможно".
Детали: О том, что приглашение Путина в качестве гостя на саммит G7 со стороны Трампа "безусловно возможно", президент США заявил 25 августа в Биаррице (Франция), где проходит саммит "Большой семерки".
Как отмечает Bloomberg, Трамп заявил, что, "возможно, он пригласит Путина в качестве гостя, но пока не знает".
Ранее Трамп призывал вернуть Россию в "Большую семерку", исключенную в 2014 году за агрессию в Украине и аннексию Крыма, однако страны-члены G7 выступили против.
Читайте также:
"Семерка", которая не станет "восьмеркой": почему идея вернуть Россию к G7 является угрозой, но не катастрофой
Напомним,
- В состав G7 входит семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.
- 19 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.
- 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.
- Германия и Великобритания отвергли предложение Трампа о возвращении России в страны G8.
- 22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение России в "Большую восьмерку" возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.
- Также Зеленский позвонил президенту Европейского Совета Дональду Туску и призвал ЕС "отстаивать решительную позицию невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россия из нее в свое время была исключена".
- В свою очередь Дональд Туск выступил категорически против возвращения РФ в состав "большой семерки", отметив, что считает более правильным "пригласить Украину, как гостя, на следующую встречу G7".