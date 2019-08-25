Трамп не отступает: Пригласить Путина на следующий саммит G7 "безусловно возможно"

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Воскресенье, 25 августа 2019, 10:42

Источник: BNN Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит "Большой семерки", которая состоится в Соединенных Штатах, "безусловно возможно".

Детали: О том, что приглашение Путина в качестве гостя на саммит G7 со стороны Трампа "безусловно возможно", президент США заявил 25 августа в Биаррице (Франция), где проходит саммит "Большой семерки". 

Как отмечает Bloomberg, Трамп заявил, что, "возможно, он пригласит Путина в качестве гостя, но пока не знает". 

Ранее Трамп призывал вернуть Россию в "Большую семерку", исключенную в 2014 году за агрессию в Украине и аннексию Крыма, однако страны-члены G7 выступили против. 

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Темы: Путин Трамп G7


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