Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Неділя в зоні ООС: 7 обстрілів, 1 загиблий і 3 поранених

Неділя, 25 серпня 2019, 19:51

Джерело: прес-центр ООС

У неділю збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Миколаївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі в районі Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Мар’їнки – з автоматичного гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Шумів – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї; в районі Золотого-4 – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У прес-центрі ООС нагадали, що впродовж поточної доби під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення різних ступенів важкості. Під час евакуації до медичного закладу один з них помер від отриманих поранень.

Що було раніше: У неділю прес-центр Операції об'єднаних сил повідомив, що в зоні ООС внаслідок ворожих обстрілів чотирьох українських військових було поранено, один з них під час евакуації до медзакладу помер. Ланівецький районний військовий комісаріат повідомив, що загинув військовослужбовець 35 бригади морської піхоти ЗСУ Віталій Собко.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
Усі новини...
Реклама: