Неділя в зоні ООС: 7 обстрілів, 1 загиблий і 3 поранених

Джерело: прес-центр ООС

У неділю збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Миколаївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі в районі Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Мар’їнки – з автоматичного гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Шумів – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї; в районі Золотого-4 – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У прес-центрі ООС нагадали, що впродовж поточної доби під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення різних ступенів важкості. Під час евакуації до медичного закладу один з них помер від отриманих поранень.

Що було раніше: У неділю прес-центр Операції об'єднаних сил повідомив, що в зоні ООС внаслідок ворожих обстрілів чотирьох українських військових було поранено, один з них під час евакуації до медзакладу помер. Ланівецький районний військовий комісаріат повідомив, що загинув військовослужбовець 35 бригади морської піхоти ЗСУ Віталій Собко.