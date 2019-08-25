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Воскресенье в зоне ООС: 7 обстрелов, 1 погибший и 3 раненых

Воскресенье, 25 августа 2019, 19:51

Источник: пресс-центр ООС

В воскресенье вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды в районе Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Шумов - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия; в районе Золотого-4 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пресс-центре ООС напомнили, что в течение текущих суток во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Во время эвакуации в медицинское учреждение один из них скончался от полученных ранений.

Что было ранее: В воскресенье пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что в зоне ООС в результате вражеских обстрелов четыре украинских военных были ранены, один из них во время эвакуации в медучреждение умер. Ланивецкий районный военный комиссариат сообщил, что погиб военнослужащий 35 бригады морской пехоты ВСУ Виталий Собко.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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