В РФ розкрили склад радіоактивної хмари після вибуху: стронцій, барій і лантан
Джерело: звіт Росгідромету про забруднення навколишнього середовища і виявлені випадки зміни радіаційної обстановки
У пробах повітря і опадів після вибуху на військовому полігоні в Архангельській області були зафіксовані радіонукліди стронцію, барію і лантану.
Деталі: Згідно зі звітом, з 8 по 23 серпня підрозділи Росгідромету проводили моніторинг радіаційної обстановки на території Архангельської області, вимірювали активність і проводили гамма-спектрометричний аналіз проб радіоактивних аерозолів у повітрі і опадах.
"Радіонуклідний склад проб у Северодвінську показав наявність короткоживучих техногенних радіонуклідів 91Sr (стронцій), 139Ba і 140Ba (барій, відноситься до групи радіонуклідів, що мають середню радіотоксичність - ред.) та його дочірнього радіонукліда 140La (лантан)".
Продуктами розпаду зазначених радіонуклідів є інертні радіоактивні гази, які стали причиною короткочасного підвищення ПАЕД (потужність еквівалента дози гамма-випромінювання - ред.) 8 серпня у Северодвінську, заявили у Росгідрометі.
"Наразі у пробах радіоактивних аерозолів у повітрі і опадах у Северодвінську та Архангельську техногенні радіонукліди не виявляються. Радіаційна обстановка стабілізувалася", - йдеться у звіті.
Нагадаємо:
- 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що в Архангельській області під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули.
- 10 серпня у держкорпорації "Росатом" заявили, що внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області загинуло 5 співробітників "Росатома", ще троє постраждали.
- За даними Міноборони РФ, вибух стався під час випробуванні рідинної реактивної рухової установки.
- У російському міністерстві стверджували, що після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, а радіаційний фон в нормі.
- Інформації про те, які радіоактивні речовини потрапили в навколишнє середовище в результаті інциденту, в РФ не публікували.
- 13 серпня фахівці Росгідромету повідомили, що після вибуху рівень радіації у Сєвєродвінську (майже 50 км від місця вибуху) підскочив в 4-16 разів.
- Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою"Буревестник", про яку говорив президент РФ Володимир Путін у 2018 році.