В РФ розкрили склад радіоактивної хмари після вибуху: стронцій, барій і лантан

Джерело: звіт Росгідромету про забруднення навколишнього середовища і виявлені випадки зміни радіаційної обстановки

У пробах повітря і опадів після вибуху на військовому полігоні в Архангельській області були зафіксовані радіонукліди стронцію, барію і лантану.

Деталі: Згідно зі звітом, з 8 по 23 серпня підрозділи Росгідромету проводили моніторинг радіаційної обстановки на території Архангельської області, вимірювали активність і проводили гамма-спектрометричний аналіз проб радіоактивних аерозолів у повітрі і опадах.

"Радіонуклідний склад проб у Северодвінську показав наявність короткоживучих техногенних радіонуклідів 91Sr (стронцій), 139Ba і 140Ba (барій, відноситься до групи радіонуклідів, що мають середню радіотоксичність - ред.) та його дочірнього радіонукліда 140La (лантан)".

Продуктами розпаду зазначених радіонуклідів є інертні радіоактивні гази, які стали причиною короткочасного підвищення ПАЕД (потужність еквівалента дози гамма-випромінювання - ред.) 8 серпня у Северодвінську, заявили у Росгідрометі.

"Наразі у пробах радіоактивних аерозолів у повітрі і опадах у Северодвінську та Архангельську техногенні радіонукліди не виявляються. Радіаційна обстановка стабілізувалася", - йдеться у звіті.

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