В РФ розкрили склад радіоактивної хмари після вибуху: стронцій, барій і лантан

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Понеділок, 26 серпня 2019, 14:35

Джерело: звіт Росгідромету про забруднення навколишнього середовища і виявлені випадки зміни радіаційної обстановки

У пробах повітря і опадів після вибуху на військовому полігоні в Архангельській області були зафіксовані радіонукліди стронцію, барію і лантану.

Деталі: Згідно зі звітом, з 8 по 23 серпня підрозділи Росгідромету проводили моніторинг радіаційної обстановки на території Архангельської області, вимірювали активність і проводили гамма-спектрометричний аналіз проб радіоактивних аерозолів у повітрі і опадах.

"Радіонуклідний склад проб у Северодвінську показав наявність короткоживучих техногенних радіонуклідів 91Sr (стронцій), 139Ba і 140Ba (барій, відноситься до групи радіонуклідів, що мають середню радіотоксичність - ред.) та його дочірнього радіонукліда 140La (лантан)".

Продуктами розпаду зазначених радіонуклідів є інертні радіоактивні гази, які стали причиною короткочасного підвищення ПАЕД (потужність еквівалента дози гамма-випромінювання - ред.) 8 серпня у Северодвінську, заявили у Росгідрометі.

"Наразі у пробах радіоактивних аерозолів у повітрі і опадах у Северодвінську та Архангельську техногенні радіонукліди не виявляються. Радіаційна обстановка стабілізувалася", - йдеться у звіті.

Нагадаємо:

  • 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що в Архангельській області під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули.
  • 10 серпня у держкорпорації "Росатом" заявили, що внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області загинуло 5 співробітників "Росатома", ще троє постраждали.
  • За даними Міноборони РФ, вибух стався під час випробуванні рідинної реактивної рухової установки.
  • У російському міністерстві стверджували, що після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, а радіаційний фон в нормі. 
  • Інформації про те, які радіоактивні речовини потрапили в навколишнє середовище в результаті інциденту, в РФ не публікували. 
  • 13 серпня фахівці Росгідромету повідомили, що після вибуху рівень радіації у Сєвєродвінську (майже 50 км від місця вибуху) підскочив в 4-16 разів.
  • Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою"Буревестник", про яку говорив президент РФ Володимир Путін у 2018 році.

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Теми: Росія вибух екологія


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