В РФ раскрыли состав радиоактивного облака после взрыва: стронций, барий и лантан

Источник: отчет Росгидромета о загрязнении окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки

В пробах воздуха и осадков после взрыва на военном полигоне в Архангельской области были зафиксированы радионуклиды стронция, бария и лантана.

Детали: Согласно отчету, с 8 по 23 августа подразделения Росгидромета проводили мониторинг радиационной обстановки на территории Архангельской области, измеряли активность и проводили гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях.

после регистрации кратковременного резкого изменения радиационной обстановки в г. Северодвинске,

"Радионуклидный состав проб отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (стронций), 139Ba и 140Ba (барий, относится к группе радионуклидов, обладающих средней радиотоксичностью - ред.) и его дочернего радионуклида 140La (лантан)".

Продуктами распада указанных радионуклидов являются инертные радиоактивные газы, которые стали причиной кратковременного повышения МАЭД (мощность эквивалента дозы гамма-излучения - ред.) 8 августа в Северодвинске, заявили в Росгидромете.

"В настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась", - отмечается в отчете.

Напомним: