В Росії радіють звільненню Вишинського

Джерело: російське агентство ТАСС.

Уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова позитивно оцінила звільнення з-під варти у Києві головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Пряма мова Москалькової: "Вітаю рішення Подільського суду Києва, який сьогодні звільнив з-під варти Кирила Вишинського під особисте зобов’язання. Вважаю це рішення справедливим, позбавленим політичного підтексту. Воно дає надію на подальший об'єктивний розгляд справи журналіста".

Деталі: За даними джерел "Української правди", Вишинський має взяти участь у обміні в'язнями між Україною та Росією. Його немає в офіційних списках, тому, ймовірно, Вишинського передадуть Росії неофіційно.

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