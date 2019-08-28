В Росії радіють звільненню Вишинського
Джерело: російське агентство ТАСС.
Уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова позитивно оцінила звільнення з-під варти у Києві головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.
Пряма мова Москалькової: "Вітаю рішення Подільського суду Києва, який сьогодні звільнив з-під варти Кирила Вишинського під особисте зобов’язання. Вважаю це рішення справедливим, позбавленим політичного підтексту. Воно дає надію на подальший об'єктивний розгляд справи журналіста".
Деталі: За даними джерел "Української правди", Вишинський має взяти участь у обміні в'язнями між Україною та Росією. Його немає в офіційних списках, тому, ймовірно, Вишинського передадуть Росії неофіційно.
Передісторія:
- Вишинський перебував у СІЗО рік і 3 місяці.
- Суд арештував його в травні 2018 року за підозрою в державній зраді після обшуків СБУ в офісі "РИА Новости Украина".
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