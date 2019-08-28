В России радуются освобождению Вышинского
Источник: российское агентство ТАСС.
Уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова положительно оценила освобождение из-под стражи в Киеве главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.
Прямая речь Москальковой: "Приветствую решение Подольского суда Киева, который сегодня освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное обязательство. Считаю это решение справедливым, лишенным политического подтекста. Оно дает надежду на дальнейшее объективное рассмотрение дела журналиста".
Детали: По данным источников "Украинской правды", Вышинский должен принять участие в обмене заключенными между Украиной и Россией. Его нет в официальных списках, поэтому, вероятно, Вышинского передадут России неофициально.
История вопроса:
- Вышинский находился в СИЗО год и 3 месяца.
- Суд арестовал его в мае 2018 года по подозрению в государственной измене после обысков СБУ в офисе "РИА Новости-Украина".
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