Суд випустив Вишинського з СІЗО: його готують до обміну

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Середа, 28 серпня 2019, 11:59
РИА Новости

Джерело: коментар "Українській правді" прокуратури Криму, співрозмовники в Офісі президента та ГПУ.

Суд випустив головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді, під особисте зобов’язання.

Пряма мова речниці прокуратури АРК Катерини Діденко: "Змінено запобіжний захід на особисте зобов’язання… Київський апеляційний суд скасував ухвалу Подільського райсуду Києва (про тримання під вартою – УП)".

Деталі: Скаргу на тримання Вишинського під вартою подав його захист. Суд скасував рішення про арешт від 19 липня. Тоді Вишинському продовжили запобіжний захід на 2 місяці. 

За даними джерел УП, Вишинський має взяти участь у обміні в'язнями між Україною та Росією. Його немає в офіційних списках, тому, ймовірно, Вишинського передадуть Росії неофіційно. Співрозмовник УП у Генпрокуратурі повідомляє, що завдяки Вишинському може відбутися обмін Сенцова, Кольченка та Сущенка.

Чому це важливо: Росія неодноразово наголошувала, що Вишинського в Україні переслідують незаконно. В липні активізувалося питання обміну утримуваних осіб між Україною та РФ, яка здійснює військову агресію на Донбасі. Вишинський раніше відмовлявся писати про це заяву.

Що відбулося раніше: КС визнав неконституційною норму КПК України, якою суд фактично зобов'язувався застосовувати безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою, для підозрюваних у вчиненні державної зради та інших тяжких і особливо тяжких злочинів проти основ нацбезпеки. У прокуратурі Криму зазначали, що після рішення КС від 25 червня Вишинський може вийти під заставу.

Нагадаємо:

  • Вишинський пробув за гратами рік і 3 місяці.
  • Суд арештував його в травні 2018 року за підозрою в державній зраді після обшуків СБУ в офісі "РИА Новости Украина".

Соня Лукашова, УП

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Теми: Вишинський


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