Супрун відреагувала на повернення Богатирьової знімком тарганів

Джерело: Facebook-сторінка виконувачки обов'язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що їй попередниця Раїса Богатирьова зовсім не дбала про роботу міністерства, а підлеглі її боялися.

Дослівно: "Перші місяці роботи в МОЗ України мені постійно розповідали якісь історії про те, як організовувала роботу Раїса Богатирьова. Як вона ніколи не покидала свій "комплекс кабінетів міністра", який виглядав як палац. Натомість інша частина Міністерства була в критичному стані зі старими туалетами та пошарпаними стінами.

Як усі мусили стояти струнко у коридорах, коли вона проходила поруч зі своїми охоронцями. Або ж як у неї "професійно" займалися закупівлями ліків та вакцин.

Богатирьова абсолютно не дбала про роботу МОЗУ, а велика частина працівників її боялися. Власне збагачення та керування оборудками в міністерстві були її головною місією".

fb супрун

Деталі: На думку Супрун, повернення Богатирьової до України - це сигнал про початок нового етапу боротьби за здоров’я.

Вона вважає, що послідовники і партнери Богатирьової намагаються повернути собі можливість впливати на МОЗ і закупівлі ліків. І закликає владу не віддавати посади у міністерстві соратникам Богатирьової. Зокрема, Супрун називає прізвища Тодурова, Голубовської, Глузмана, Донської та Підтуркіна.

Також очільниця МОЗ нагадала, що Богатирьова покривала схему з закупівель за держкошти вакцин та туберкуліну у фірми свого сина, а за роки її головування міністерством 2012-2014 рр. ліки закуповувалися з націнкою у 20-40%. Поки Богатирьова була на посаді, з бюджетних коштів на ліки вкрали понад 1 млрд гривень.

Що було раніше: Екс-міністр охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова 27 серпня повернулася в Україну й відразу була затримана поліцією.

Столична прокуратура вимагає застосувати щодо Богатирьової запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який їй обрали ще у травні 2015 року.

У серпні 2019 року Голосіївський районний суд зобов‘язав прокуратуру Києва закрити провадження проти Богатирьової. Прокуратура оскаржила це рішення, апеляцію суд ще не розглянув.

Богатирьову підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Вона переховувалася від слідства протягом п’яти років.

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