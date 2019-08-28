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Супрун отреагировала на возвращение Богатыревой снимком тараканов

Среда, 28 августа 2019, 14:17

Источник: Facebook-страница исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что ее предшественница Раиса Богатырева совсем не заботилась о работе министерства, а подчиненные ее боялись.

Дословно: "Первые месяцы работы в Минздраве мне постоянно рассказывали какие-то истории о том, как организовывала работу Раиса Богатырева. Как она никогда не покидала свой "комплекс кабинетов министра", который выглядел как дворец. Зато другая часть министерства была в критическом состоянии со старыми туалетами и потрепанными стенами.

Как все должны были стоять смирно в коридорах, когда она проходила рядом со своими охранниками. Или как у нее "профессионально" занимались закупками лекарств и вакцин.

Богатырева совершенно не заботилась о работе МЗУ, а большая часть работников ее боялись. Собственное обогащение и управление оборудками в министерстве были ее главной миссией".

 

Детали: По мнению Супрун, возвращение Богатыревой в Украину - это сигнал о начале нового этапа борьбы за здоровье.

Она считает, что последователи и партнеры Богатыревой пытаются вернуть себе возможность влиять на Минздрав и закупки лекарств. И призывает власть не отдавать должности в министерстве соратникам Богатыревой. В частности, Супрун называет фамилии Тодурова, Голубовской, Глузмана, Донской и Пидтуркина.

Также руководительница МОЗ напомнила, что Богатырева покрывала схему по закупкам за госсредства вакцин и туберкулина у фирмы своего сына, а за годы ее председательства министерством, 2012-2014 гг., лекарства закупались с наценкой в ​​20-40%. Пока Богатырева была на должности, из бюджетных средств на лекарства украли более 1 млрд гривен.

Что произошло ранее: Экс-министр здравоохранения времен президентства беглого Виктора Януковича Раиса Богатырева 27 августа вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.

Столичная прокуратура требует применить к Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей, которую ей выбрали еще в мае 2015 года.

В августе 2019 года Голосеевский районный суд обязал прокуратуру Киева закрыть производство против Богатыревой. Прокуратура обжаловала это решение, апелляцию суд еще не рассмотрел.

Богатыреву подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. Она скрывалась от следствия в течение пяти лет.

История вопроса:

  • С октября по декабрь 2013 года уполномоченные должностные лица Министерства здравоохранения, на выполнение бюджетной программы по развитию службы экстренной медицинской помощи, закупили автомобили спецназначения (автомобилей скорой медицинской помощи и их оборудование-10 лотов).
  • Богатыревой сообщили о подозрении в октябре 2014 года. Ей вменяют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах во время организации и проведения закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
  • Ульяна Супрун осенью 2013 года приехала из США в Киев и уже 3 года возглавляет Министерство здравоохранения Украины: 12 июля 2016 года ее назначили заместителем министра, а с 27 июля 2016 года Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения.
  • Сейчас возглавить министерство может глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

Украинская правда

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Темы: СупрунздравоохранениеМинздравБогатыревасуд
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