Новинский внесет залог за Богатыреву
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Среда, 28 августа 2019, 20:49
Источник: Вадим Новинский в комментарии "Украинской правде"
Новоизбранный народный депутат от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский выразил готовность внести залог за арестованного экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.
Детали: Новинский подтвердил, что готовится внести залог.
Что было раньше: Печерский районный суд Киева применил ранее избранную меру пресечения в отношении Богатыревой – взятие под стражу с альтернативой залога в 6 миллионов гривен.
Размер залога определен в соответствии с убытками, нанесенными государству.
Предыстория:
- С октября по декабрь 2013 года уполномоченные должностные лица Министерства здравоохранения, на выполнение бюджетной программы по развитию службы экстренной медицинской помощи, закупили автомобили спецназначения (автомобилей скорой медицинской помощи и их оборудование-10 лотов).
- Богатыревой сообщили о подозрении в октябре 2014 года. Ей вменяют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах во время организации и проведения закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
- 27 августа Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.
Украинская правда
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