Новинский внесет залог за Богатыреву

Источник: Вадим Новинский в комментарии "Украинской правде"

Новоизбранный народный депутат от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский выразил готовность внести залог за арестованного экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Детали: Новинский подтвердил, что готовится внести залог.

Что было раньше: Печерский районный суд Киева применил ранее избранную меру пресечения в отношении Богатыревой – взятие под стражу с альтернативой залога в 6 миллионов гривен.

Размер залога определен в соответствии с убытками, нанесенными государству.

Предыстория: