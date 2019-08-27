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Самовисуванці пропонують у віце-спікери соратницю партнера Коломойського

Вівторок, 27 серпня 2019, 17:49
Самовисуванці пропонують у віце-спікери соратницю партнера Коломойського

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на депутата Дмитра Лубінця.

Народні депутати, обрані до Верховної Ради 9 скликання як самовисуванці, хочуть віддати посаду заступника голови парламенту Ірині Констанкевич.

Дмитро Лубінець: "Ми висунули на віце-спікера кандидатуру Констанкевич Ірини Мирославівни".

Деталі: У 2019 році Констанкевич обралась у Верховну Раду як самовисуванка і членкиня партії "УКРОП" за округом на Волині.

У попереднє скликання парламенту вона зайшла як мажоритарниця, висунута "УКРОПом", близьким до олігарха Ігоря Коломойського.

З 2013 по 2016 роки Констанкевич була заступником голови правління благодійного фонду Ігоря Палиці, соратника і бізнес-партнера Коломойського.

Знати більше: Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Передісторія:

  • Посади спікера та віце-спікера у новій Раді мають обійняти нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук. 
  • На початку серпня УП повідомляла, що "Слуга народу" була готова віддати опозиції три посади, зокрема, віце-спікера.
  • При цьому "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука відмовились від позиції заступника голови Ради.
  • Посаду також пропонували "Опозиційній платформі – За життя".
  • Пізніше стало відомо, що крісло віце-спікера влада вирішила віддати позафракційним депутатам.
  • В "ЄС" говорили, що збираються найближчим часом подати свого кандидатау віце-спікери.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Рада
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