Самовисуванці пропонують у віце-спікери соратницю партнера Коломойського

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на депутата Дмитра Лубінця.

Народні депутати, обрані до Верховної Ради 9 скликання як самовисуванці, хочуть віддати посаду заступника голови парламенту Ірині Констанкевич.

Дмитро Лубінець: "Ми висунули на віце-спікера кандидатуру Констанкевич Ірини Мирославівни".

Деталі: У 2019 році Констанкевич обралась у Верховну Раду як самовисуванка і членкиня партії "УКРОП" за округом на Волині.

У попереднє скликання парламенту вона зайшла як мажоритарниця, висунута "УКРОПом", близьким до олігарха Ігоря Коломойського.

З 2013 по 2016 роки Констанкевич була заступником голови правління благодійного фонду Ігоря Палиці, соратника і бізнес-партнера Коломойського.

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