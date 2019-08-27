Самовисуванці пропонують у віце-спікери соратницю партнера Коломойського
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на депутата Дмитра Лубінця.
Народні депутати, обрані до Верховної Ради 9 скликання як самовисуванці, хочуть віддати посаду заступника голови парламенту Ірині Констанкевич.
Дмитро Лубінець: "Ми висунули на віце-спікера кандидатуру Констанкевич Ірини Мирославівни".
Деталі: У 2019 році Констанкевич обралась у Верховну Раду як самовисуванка і членкиня партії "УКРОП" за округом на Волині.
У попереднє скликання парламенту вона зайшла як мажоритарниця, висунута "УКРОПом", близьким до олігарха Ігоря Коломойського.
З 2013 по 2016 роки Констанкевич була заступником голови правління благодійного фонду Ігоря Палиці, соратника і бізнес-партнера Коломойського.
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Передісторія:
- Посади спікера та віце-спікера у новій Раді мають обійняти нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.
- На початку серпня УП повідомляла, що "Слуга народу" була готова віддати опозиції три посади, зокрема, віце-спікера.
- При цьому "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука відмовились від позиції заступника голови Ради.
- Посаду також пропонували "Опозиційній платформі – За життя".
- Пізніше стало відомо, що крісло віце-спікера влада вирішила віддати позафракційним депутатам.
- В "ЄС" говорили, що збираються найближчим часом подати свого кандидатау віце-спікери.
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