Меркель і Путін обговорили Україну
Четвер, 29 серпня 2019, 14:02
Джерело: російське агентство ТАСС
Меркель і Путін домовилися продовжити підготовку до саміту в "нормандському форматі" з метою реалізації мінських домовленостей.
Деталі: 29 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами представника кабміну ФРН Штеффена Зайберта, темами для обговорення були Україна, Сирія і Лівія.
Що стосовно України, то учасники розмови погодилися продовжити підготовку до саміту в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) з метою сприяння реалізації мінських домовленостей.
Що було раніше:
- Президент Володимир Зеленський заявив раднику Трампа, що хоче бачити США в "нормандському форматі".
Передісторія:
- Радник президента США з питань безпеки Джон Болтон вважає, що обрання президентом України Володимира Зеленського створює нову можливість для мирного врегулювання ситуації на сході України.
- 25 серпня Меркель повідомила, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту "нормандської четвірки" найближчим часом у Парижі.
- Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив опрацювання можливості проведення саміту, однак заявив, що про терміни говорити передчасно.
- Нормандський формат - це зустрічі у чотиристоронньому форматі президентів України, Франції, Росії, а також канцлера Німеччини щодо вирішення збройного конфлікту на сході України.