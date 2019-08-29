Меркель і Путін обговорили Україну

Джерело: російське агентство ТАСС

Меркель і Путін домовилися продовжити підготовку до саміту в "нормандському форматі" з метою реалізації мінських домовленостей.

Деталі: 29 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами представника кабміну ФРН Штеффена Зайберта, темами для обговорення були Україна, Сирія і Лівія.

Що стосовно України, то учасники розмови погодилися продовжити підготовку до саміту в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) з метою сприяння реалізації мінських домовленостей.

Що було раніше:

Президент Володимир Зеленський заявив раднику Трампа, що хоче бачити США в "нормандському форматі".

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