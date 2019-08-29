Меркель і Путін обговорили Україну

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Четвер, 29 серпня 2019, 14:02

Джерело: російське агентство ТАСС

Меркель і Путін домовилися продовжити підготовку до саміту в "нормандському форматі" з метою реалізації мінських домовленостей.

Деталі: 29 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами представника кабміну ФРН Штеффена Зайберта, темами для обговорення були Україна, Сирія і Лівія.

Що стосовно України, то учасники розмови погодилися продовжити підготовку до саміту в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) з метою сприяння реалізації мінських домовленостей.

Що було раніше:

  • Президент Володимир Зеленський заявив раднику Трампа, що хоче бачити США в "нормандському форматі".

Передісторія: 

  • Радник президента США з питань безпеки Джон Болтон вважає, що обрання президентом України Володимира Зеленського створює нову можливість для мирного врегулювання ситуації на сході України.
  • 25 серпня Меркель повідомила, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту "нормандської четвірки" найближчим часом у Парижі.
  • Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив опрацювання можливості проведення саміту, однак заявив, що про терміни говорити передчасно. 
  • Нормандський формат - це зустрічі у чотиристоронньому форматі президентів України, Франції, Росії, а також канцлера Німеччини щодо вирішення збройного конфлікту на сході України.

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Теми: Меркель Путін Мінські угоди Росія Європа


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