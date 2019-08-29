Меркель и Путин обсудили Украину

Источник: российское агентство ТАСС

Меркель и Путин договорились продолжить подготовку к саммиту в "нормандском формате" с целью реализации минских договоренностей.

Детали: 29 августа канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, темами для обсуждения были Украина, Сирия и Ливия.

Что касательно Украины, то участники разговора согласились продолжить подготовку к саммиту в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) с целью способствовать реализации минских договоренностей.

Что было ранее:

Президент Владимир Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в "нормандском формате".

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