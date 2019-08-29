Меркель и Путин обсудили Украину
Четверг, 29 августа 2019, 14:02
Источник: российское агентство ТАСС
Меркель и Путин договорились продолжить подготовку к саммиту в "нормандском формате" с целью реализации минских договоренностей.
Детали: 29 августа канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, темами для обсуждения были Украина, Сирия и Ливия.
Что касательно Украины, то участники разговора согласились продолжить подготовку к саммиту в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) с целью способствовать реализации минских договоренностей.
Что было ранее:
- Президент Владимир Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в "нормандском формате".
Предыстория:
- Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон считает, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новую возможность для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.
- 25 августа Меркель сообщила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения саммита, однако заявил, что о сроках говорить преждевременно.
- Нормандский формат - это встречи в четырехстороннем формате президентов Украины, Франции, России, а также канцлера Германии по решению вооруженного конфликта на востоке Украины.