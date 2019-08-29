Зеленский внес в Раду свой законопроект об импичменте
Четверг, 29 августа 2019, 14:28
Источник: сайт Верховной Рады.
Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об особой процедуре отстранения президента Украины с поста.
Детали: Законопроект определен как неотложный. Текст документа пока отсутствует.
Что произошло ранее: Президент Владимир Зеленский в течение более двух месяцев не подписывает закон, который должен регулировать импичмент президента, принятый Верховной Радой 8 созыва.
Предыстория:
- 6 июня народные депутаты приняли законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.
- 12 июня закон направили Зеленскому, и по состоянию на 22 августа он до сих пор не возвращен с подписью президента или наложенным вето.
- 3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Зеленского ответить по закону о временных следственных комиссиях, поскольку для этого истекли все сроки.
- В то же время, 29 мая Зеленский подал в Верховную Раду свой проект закона об импичменте.
Валентина Романенко, УП