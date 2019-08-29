Зеленский внес в Раду свой законопроект об импичменте

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Четверг, 29 августа 2019, 14:28

Источник: сайт Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об особой процедуре отстранения президента Украины с поста.

Детали: Законопроект определен как неотложный. Текст документа пока отсутствует.

Что произошло ранее: Президент Владимир Зеленский в течение более двух месяцев не подписывает закон, который должен регулировать импичмент президента, принятый Верховной Радой 8 созыва.

Предыстория:

  • 6 июня народные депутаты приняли законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.
  • 12 июня закон направили Зеленскому, и по состоянию на 22 августа он до сих пор не возвращен с подписью президента или наложенным вето.
  • 3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Зеленского ответить по закону о временных следственных комиссиях, поскольку для этого истекли все сроки.
  • В то же время, 29 мая Зеленский подал в Верховную Раду свой проект закона об импичменте.

Валентина Романенко, УП

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Темы: импичмент законодательство Зеленский Верховная Рада


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