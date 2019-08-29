Зеленский внес в Раду свой законопроект об импичменте

Источник: сайт Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об особой процедуре отстранения президента Украины с поста.

Детали: Законопроект определен как неотложный. Текст документа пока отсутствует.

Что произошло ранее: Президент Владимир Зеленский в течение более двух месяцев не подписывает закон, который должен регулировать импичмент президента, принятый Верховной Радой 8 созыва.

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