В отношении матери Онищенко завершили расследование

Источник: пресс-служба Национального антикоррупционного бюро

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению одной из участниц так называемой "газовой схемы" в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

30 августа подозреваемой и ее защитникам открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Дословно: Подозреваемая является родственницей экс-народного депутата Украины, которого НАБУ и САП обвиняют в организации упомянутой "газовой схемы". С августа 2016 года она находилась в международном розыске. 25 июля 2019 года это лицо задержали работники ГП Украины в аэропорту "Борисполь".

Детали: Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В общем следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 3 человека находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлено в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.

Что было ранее: 25 июля в аэропорту "Борисполь" задержали мать экс-народного депутата Александра Онищенко Инессу Кадырову, ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

1 августа мать Онищенко отпустили под личное обязательство. По данным "Судебного репортера", согласно постановлению Соломенского суда Киева, ходатайство об изменении меры пресечения на менее строгую подал детектив НАБУ.

Инесса Кадырова не может отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда, должна уведомлять детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства. Также она должна воздерживаться от общения, касающегося обстоятельств ее дела, а также ряда других уголовных производств с подозреваемыми и определенным кругом лиц. Также Кадырова должна сдать загранпаспорт и другие документы для выезда за пределы Украины.

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