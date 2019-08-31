В отношении матери Онищенко завершили расследование

Источник: пресс-служба Национального антикоррупционного бюро

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению одной из участниц так называемой "газовой схемы" в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

30 августа подозреваемой и ее защитникам открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Дословно: Подозреваемая является родственницей экс-народного депутата Украины, которого НАБУ и САП обвиняют в организации упомянутой "газовой схемы". С августа 2016 года она находилась в международном розыске. 25 июля 2019 года это лицо задержали работники ГП Украины в аэропорту "Борисполь".

Детали: Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В общем следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 3 человека находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлено в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.

Что было ранее: 25 июля в аэропорту "Борисполь" задержали мать экс-народного депутата Александра Онищенко Инессу Кадырову.

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