Зеленський про Богдана у Сен-Тропе на День Незалежності: "Не все вимірюється законами"

Джерело: Інтерв'ю президента України Володимира Зеленського на телеканалі "1+1"

Глава Офісу президента України Андрій Богдан, який на День Незалежності перебував у Сен-Тропе, був у відпустці і закону не порушував, заявив Зеленський.

Пряма мова: "Богдан пішов у відпустку, і це було не 24 (серпня - ред.), це важливо розуміти, що він не приїхав саме на День Незалежності у Сен-Тропе. Я навіть не знав куди він поїхав, це не моя справа. Він приїхав за 4 чи 5 днів до цього. Я підписав відпустку, є бумаги".

"Я йому подзвонив і сказав, що він неправий у цій ситуацій. Він не міг бути як один з реальних потужних людей у владі і не має права на День Незалежності твоєї країни в Сен-Тропе гулять".

"Чи порушив він закон? ... Ну, не все вимірюється законами. Так, не порушував".

"Але спеціально на День Незалежності - хочу його в цьому захистити - він не їхав в Сен-Тропе. Хоча він неправий".

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