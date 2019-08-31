Зеленский о Богдане в Сен-Тропе на День Независимости: "Не все измеряется законами"

Источник: Интервью президента Украины Владимира Зеленского на телеканале "1 + 1"

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который в День Независимости находился в Сен-Тропе, был в отпуске и закон не нарушал, заявил Зеленский.

Прямая речь: "Богдан ушел в отпуск, и это было не 24 (августа - ред.), это важно понимать, что он не приехал именно на День Независимости в Сен-Тропе. Я даже не знал куда он поехал, это не мое дело. Он приехал за 4 или 5 дней до этого. Я подписал отпуск, есть бумаги".

"Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуаций. Он не мог быть (там - ред.) как один из реальных мощных людей во власти и не имеет права на День Независимости твоей страны в Сен-Тропе гулять".

"Нарушил он закон? ... Ну, не все измеряется законами. Да, не нарушал".

"Но специально на День Независимости - хочу его в этом защитить - он не ехал в Сен-Тропе. Хотя он не прав".

Напомним: