Гонтарева про допит у справі Курченка: Чекаю їх у Лондоні
Середа, 7 серпня 2019, 11:11
Джерело: "The Page".
Колишня голова Національного банку Валерія Гонтарєва не приїде в Україну на допит у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена-утікача Сергія Курченка 12 серпня.
Пряма мова: "Я нічого до цієї справи не маю, навіть поруч не проходила.
Я вже їм повідомила, що працюю й живу у Лондоні, тому вони знають мою адресу і можуть надсилати мені всі позови або приїхати до мене в Лондон... Чекаю їх у Лондоні, якщо вони хочуть мене побачити".
Деталі: Гонтарева сказала також, що повістку на допит ще не отримала.
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Передісторія:
- Гонтареву викликають на допит у справі Курченка вже втретє цього року.
- Крім неї, ГПУ повторно викликала на допит ще й співзасновника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка, власника приватної газодобувної компанії Burisma Миколу Злочевського та колишнього заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова.
- За версією слідства, брокерська фірма Гонтаревої IСU була задіяна в оборудці між державним "Аграрним фондом" та "Брокбізнесбанком" Курченка, в результаті чого розкрали кошти "Аграрного фонду". Філатов фігурує у справі як юрист.
- Перед виборами прокурор Костянтин Кулик, який веде "справу Курченка", вже розсилав фігурантам повістки, але зробив це "неналежним чином", а підозри оформив із порушеннями.
- Тоді Гонтарева звинуватила ГПУ у спробі дискредитувати реформи фінансового сектора й натякнула, що не збирається для допиту повертатися в Україну з Лондона, де живе і викладає.
- Кулик вважає достатніми докази для оголошення підозр Гонтаревій та Філатову.
- Раніше Генпрокуратура викликала на допит екс-керівника Києва Леоніда Черновецького та його сина Степана, народного депутата "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна й екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна.