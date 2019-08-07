Гонтарева про допит у справі Курченка: Чекаю їх у Лондоні

Джерело: "The Page".

Колишня голова Національного банку Валерія Гонтарєва не приїде в Україну на допит у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена-утікача Сергія Курченка 12 серпня.

Пряма мова: "Я нічого до цієї справи не маю, навіть поруч не проходила.

Я вже їм повідомила, що працюю й живу у Лондоні, тому вони знають мою адресу і можуть надсилати мені всі позови або приїхати до мене в Лондон... Чекаю їх у Лондоні, якщо вони хочуть мене побачити".

Деталі: Гонтарева сказала також, що повістку на допит ще не отримала.

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