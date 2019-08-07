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Гонтарева про допит у справі Курченка: Чекаю їх у Лондоні

Середа, 7 серпня 2019, 11:11

Джерело: "The Page".

Колишня голова Національного банку Валерія Гонтарєва не приїде в Україну на допит у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена-утікача Сергія Курченка 12 серпня.

Пряма мова: "Я нічого до цієї справи не маю, навіть поруч не проходила.

Я вже їм повідомила, що працюю й живу у Лондоні, тому вони знають мою адресу і можуть надсилати мені всі позови або приїхати до мене в Лондон... Чекаю їх у Лондоні, якщо вони хочуть мене побачити".

Деталі: Гонтарева сказала також, що повістку на допит ще не отримала.

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Передісторія:

  • Гонтареву викликають на допит у справі Курченка вже втретє цього року.
  • Крім неї, ГПУ повторно викликала на допит ще й співзасновника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка, власника приватної газодобувної компанії Burisma Миколу Злочевського та колишнього заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова.
  • За версією слідства, брокерська фірма Гонтаревої IСU була задіяна в оборудці між державним "Аграрним фондом" та "Брокбізнесбанком" Курченка, в результаті чого розкрали кошти "Аграрного фонду". Філатов фігурує у справі як юрист.
  • Перед виборами прокурор Костянтин Кулик, який веде "справу Курченка", вже розсилав фігурантам повістки, але зробив це "неналежним чином", а підозри оформив із порушеннями.
  • Тоді Гонтарева звинуватила ГПУ у спробі дискредитувати реформи фінансового сектора й натякнула, що не збирається для допиту повертатися в Україну з Лондона, де живе і викладає.
  • Кулик вважає достатніми докази для оголошення підозр Гонтаревій та Філатову.
  • Раніше Генпрокуратура викликала на допит екс-керівника Києва Леоніда Черновецького та його сина Степана, народного депутата "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна й екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГонтареваКурченкоГенпрокуратураВелика Британія
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