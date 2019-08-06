У Луценка схвалили підозри оточенню Порошенка, які раніше вважали незаконними

Джерело: коментар Луценка, оприлюднений Генпрокуратурою

Генпрокурор Юрій Луценко каже, що його заступник визнав достатніми докази для оголошення підозр екс-голові Нацбанка Валерії Гонтаревій та екс-заступнику глави Адміністрації президента Олексію Філатову.

Юрій Луценко: "На жаль, тоді (попереднього разу, коли ГПУ говорила, що підозри були висунуті з порушенням – УП), як я вважаю, в силу максимальної політизації моменту, виборів, було недотримання процедури. Всі ці справи були передані в інше управління, були проаналізовані, старшим групи прокурорів був призачений тепер вже мій заступник Сергій Миколайович Кізь, і Кулик та його команда показували всі докази, які, на його думку, свідчать про можливість підписання підозри".

"Кізь вбачає достатність доказів, зібраних групою Кулика. Відтак підозру отримає людина, яка безпосередньо ставила свій підпис на документах брокерського характеру, пан Стеценко, заступник групи ІСU, пані Гонтарева як керівник ІСU, і пан Філатов як адвокат, який обслуговував цю оборудку".

"В разі якщо підозра буде доповнена всіма необхідними достатніми доказами, справа буде передана до суду".

Деталі: За версією слідства, брокерська фірма ІСU була задіяна в оборудці між державним "Аграрним фондом" та "Брокбізнесбанком" олігарха Сергія Курченка, в результаті чого були розкрадені кошти "Аграрного фонду".

Луценко стверджує, що на відміну від попередньої спроби оголосити підозри, тепер "зібрано достатньо доказів і не допущення будь-яких порушень порядку оголошення підозри".

Чому це важливо: Судячи з оприлюднених повісток, старшим групи прокурорів у справі знову є Костянтин Кулик, якого раніше виводили з групи. Підозри, які Кулик під час президентских виборів підготував оточенню Порошенка, керівництво ГПУ називало висунутими з порушенням процедури та без достатніх доказів.

Що було раніше: 6 серпня стало відомо, що Генпрокуратура знову викликає на допит Валерію Гонтареву та Олексія Філатова як підозрюваних у справі олігарха-втікача Сергія Курченка.

Знати більше: Кулик vs оточення Порошенка. Хто і що стоїть за підозрами Гонтаревій, Ложкіну та Філатову

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